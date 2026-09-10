В Украине разрабатывают дешевый дрон-аналог российской "Молнии" - Grim LA-80
Украинская компания GrimTech завершает разработку ударного беспилотника самолетного типа Grim LA-80, конструктивно похожего на российские дроны типа "Молния". Дрон показали на оборонной выставке MSPO 2026 в польськом Кельце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".
Для каких целей предназначен Grim LA-80
Дрон рассчитан на перевозку до 5 кг полезной погрузки на расстояние до 80 км, а одним из приоритетов разработчиков является низкая стоимость аппарата.
Grim LA-80 предназначен прежде всего для поражения стационарных целей в тылу противника - это могут быть укрепления, блиндажи, капониры и техника, длительно остающаяся на одном месте.
По словам представителя GrimTech "Милитарному", дальность полета может изменяться в зависимости от массы полезной нагрузки. В частности с грузом около 2 кг аппарат теоретически сможет преодолеть до 100 км, однако главным ограничением остается устойчивость связи. Ставка - на более полезную нагрузку и на деятельность полета, отмечают в GrimTech.
Какая будет конструкция и система управления дроном
Для управления дроном рассматривают использование базового радиоканала, цифровую видеосвязь и Starlink. Именно спутниковую связь в компании называют приоритетным вариантом, поскольку она должна обеспечить более стабильное управление на большом расстоянии.
Фото: Grim LA-80 ("Милитарный")
Серийный корпус Grim LA-80 планируют изготовлять методом вакуумной формовки, что должно сделать его более легким, прочным и пригодным к быстрому производству. Крылья изготавливают из пенопласта, а в конструкции также будут использовать алюминиевые трубы и фанеру.
Компания не производит боевые части для этого беспилотника - их будут устанавливать непосредственно военные. Конструкцию грузового отсека адаптируют к боеприпасам разных типов и достаточно большому диаметру. Она также позволит регулировать положение боеприпаса для правильной балансировки аппарата.
Фото: Grim LA-80 ("Милитарный")
"Дорабатываем, полируем продукт, чтобы он был качественный, и пытаемся изготовить тестовую партию образцов для передачи на фронт для тестов, для полевых испытаний", - рассказали в GrimTech.
Grim LA-80 находится на завершающем этапе разработки и еще не применялся в боевых условиях. GrimTech готовится изготовить тестовую партию беспилотников, которую передадут военным для полевых испытаний.
Напомним, во время той же выставки MSPO 2026 "Укроборонпром" впервые продемонстрировал пусковую установку зенитной ракеты "Коралл", смонтированную на шасси чешского грузовика Tatra. Ракету рассматривают как средство перехвата воздушных и баллистических целей.