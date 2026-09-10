В Украине разрабатывают дешевый дрон-аналог российской "Молнии" - Grim LA-80

Украинская компания GrimTech завершает разработку ударного беспилотника самолетного типа Grim LA-80, конструктивно похожего на российские дроны типа "Молния". Дрон показали на оборонной выставке MSPO 2026 в польськом Кельце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный" .

Для каких целей предназначен Grim LA-80

Дрон рассчитан на перевозку до 5 кг полезной погрузки на расстояние до 80 км, а одним из приоритетов разработчиков является низкая стоимость аппарата.

Grim LA-80 предназначен прежде всего для поражения стационарных целей в тылу противника - это могут быть укрепления, блиндажи, капониры и техника, длительно остающаяся на одном месте.

По словам представителя GrimTech "Милитарному", дальность полета может изменяться в зависимости от массы полезной нагрузки. В частности с грузом около 2 кг аппарат теоретически сможет преодолеть до 100 км, однако главным ограничением остается устойчивость связи. Ставка - на более полезную нагрузку и на деятельность полета, отмечают в GrimTech.

Какая будет конструкция и система управления дроном

Для управления дроном рассматривают использование базового радиоканала, цифровую видеосвязь и Starlink. Именно спутниковую связь в компании называют приоритетным вариантом, поскольку она должна обеспечить более стабильное управление на большом расстоянии.

Фото: Grim LA-80 ("Милитарный")

Серийный корпус Grim LA-80 планируют изготовлять методом вакуумной формовки, что должно сделать его более легким, прочным и пригодным к быстрому производству. Крылья изготавливают из пенопласта, а в конструкции также будут использовать алюминиевые трубы и фанеру.

Компания не производит боевые части для этого беспилотника - их будут устанавливать непосредственно военные. Конструкцию грузового отсека адаптируют к боеприпасам разных типов и достаточно большому диаметру. Она также позволит регулировать положение боеприпаса для правильной балансировки аппарата.

Фото: Grim LA-80 ("Милитарный")

"Дорабатываем, полируем продукт, чтобы он был качественный, и пытаемся изготовить тестовую партию образцов для передачи на фронт для тестов, для полевых испытаний", - рассказали в GrimTech.

Grim LA-80 находится на завершающем этапе разработки и еще не применялся в боевых условиях. GrimTech готовится изготовить тестовую партию беспилотников, которую передадут военным для полевых испытаний.