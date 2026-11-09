В Украине разработали уникальные НРК для боев в трубопроводах: детали

"Для операции "Велес" - в газопроводе на Купянщине - "Хартия" разрабатывает уникальные НРК. Эти наземные работы теперь подземные - адаптированы к условиям узкой трубы и специфическим задачам нового домена войны", - говорится в сообщении "Хартии".

Как отметил командир батальона НРК на позывной "Математик", работа под землей технически сложнее, а готовые гражданские машины для тоннелей слишком большие для таких условий. Поэтому в последнее время подразделение работает над несколькими собственными разработками.

"Мы должны доминировать под землей", - отметил военный. Характеристики, цены и тираж новых наземных дронов в военном подразделении пока не раскрывают.

Напомним, недавно компания Renault Group представила модульный НРК под названием Forefront Concept, созданный на основе уже проверенных автомобильных технологий и комплектующих.

Конструкция машины предусматривает установку двух электрических двигателей и системы управления колесами обеих осей. По информации производителя, на одном заряде аккумулятора транспортное средство способно преодолеть около 400 км.