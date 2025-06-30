В Украине разработали специальные патроны для уничтожения дронов (видео)

"Оборонный кластер Brave1 инициировал разработку антидроновых патронов, значительно повышающих шансы военных поразить движущуюся цель", - отметил Федоров.

Он добавил, что на первый взгляд обычные патроны оборудовали специальной боевой частью, что значительно увеличивает шансы уничтожения FPV-дрона или "Мавика".

По его словам, производитель уже кодифицировал разработку по стандартам НАТО.

"Наша общая цель - чтобы каждый пехотинец имел магазин таких патронов и мог снарядить им автомат в случае воздушной угрозы", - рассказал вице-премьер.