В Украине разработали специальные патроны для уничтожения дронов (видео)

Украинская платформа Brave1 разработала патроны, которые предназначены для уничтожения беспилотников. Они оснащены специальной боевой частью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Facebook.
"Оборонный кластер Brave1 инициировал разработку антидроновых патронов, значительно повышающих шансы военных поразить движущуюся цель", - отметил Федоров.
Он добавил, что на первый взгляд обычные патроны оборудовали специальной боевой частью, что значительно увеличивает шансы уничтожения FPV-дрона или "Мавика".
По его словам, производитель уже кодифицировал разработку по стандартам НАТО.
"Наша общая цель - чтобы каждый пехотинец имел магазин таких патронов и мог снарядить им автомат в случае воздушной угрозы", - рассказал вице-премьер.
Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют Украину своими дронами-камикадзе "Шахед". Враг целится по гражданской инфраструктуре.
При этом сбивать беспилотники стало сложнее, поскольку они летают на высоте около 2 километров над землей.
На этом фоне в Украине начали искать методы борьбы с такой угрозой. В частности, как рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, в Украине формируют подразделение, бойцам которого будут предоставлять дроны-перехватчики.
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