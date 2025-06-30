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В Украине разработали специальные патроны для уничтожения дронов (видео)

Иллюстративное фото: в Украине разработали патроны для уничтожения беспилотников (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинская платформа Brave1 разработала патроны, которые предназначены для уничтожения беспилотников. Они оснащены специальной боевой частью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Facebook.

"Оборонный кластер Brave1 инициировал разработку антидроновых патронов, значительно повышающих шансы военных поразить движущуюся цель", - отметил Федоров. 

Он добавил, что на первый взгляд обычные патроны оборудовали специальной боевой частью, что значительно увеличивает шансы уничтожения FPV-дрона или "Мавика". 

По его словам, производитель уже кодифицировал разработку по стандартам НАТО. 

"Наша общая цель - чтобы каждый пехотинец имел магазин таких патронов и мог снарядить им автомат в случае воздушной угрозы", - рассказал вице-премьер. 

Борьба с дронами

Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют Украину своими дронами-камикадзе "Шахед". Враг целится по гражданской инфраструктуре.

При этом сбивать беспилотники стало сложнее, поскольку они летают на высоте около 2 километров над землей.

На этом фоне в Украине начали искать методы борьбы с такой угрозой. В частности, как рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, в Украине формируют подразделение, бойцам которого будут предоставлять дроны-перехватчики.

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