В Украине разработали разборный НРК для десанта с воздуха: детали

Новый наземный дрон состоит из трех отдельных частей - двух отдельных гусеничных модулей и платформы между ними.

Благодаря такой конструкции UNIMOD можно переносить по частям и собирать на месте. На видео разработчики составляют работу и демонстрируют его движение. По замыслу компании, НРК можно доставлять воздушным дроном в собранном виде или отдельными частями.

Анонсировано, что серийный беспилотник весит около 59 килограмм. Также он может развивать скорость до 6 км/ч. Заявленная максимальная грузоподъемность – до 100 кг. Производитель также предлагает вариант с колесным шасси. Среди возможных задач - логистика и эвакуация.

Напомним, недавно компания Renault Group представила модульный НРК под названием Forefront Concept , созданный на основе уже проверенных автомобильных технологий и комплектующих.

Конструкция машины предусматривает установку двух электрических двигателей и системы управления колесами обеих осей. По информации производителя, на одном заряде аккумулятора транспортное средство способно преодолеть около 400 км.