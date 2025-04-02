В Украине больше не смогут продавать лекарства под видом БАДов: Зеленский подписал закон
В Украине усилят контроль за производством и оборотом диетических добавок (БАДов). В частности, нельзя будет продавать лекарства под видом добавок.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения (Минздрава).
Президент Владимир Зеленский подписал закон №4122-IX, который усиливает контроль за производством и оборотом БАДов. Документ гармонизирует украинское законодательство с европейскими нормами и вводит новые требования к качеству, маркировке и реализации добавок.
Какие изменения предусматривает документ
Четкое определение БАДов. Закон устанавливает официальное определение диетических добавок, что поможет избежать путаницы между ними и лекарственными средствами.
Запрет регистрации лекарств как БАДов. Производители больше не смогут регистрировать лекарственные средства под видом добавок, что должно уменьшить случаи введения потребителей в заблуждение и повысить безопасность таких продуктов.
Контроль за составом. Минздрав в течение шести месяцев утвердит перечень допустимых доз витаминов, минералов и других веществ, которые могут содержаться в БАДах. Нарушение этих норм будет грозить производителям штрафами.
Усиление ответственности и штрафы. Предприниматели, которые будут предоставлять ложную информацию о БАДах или продавать их с нарушениями, могут получить штраф:
- до 935 тысяч гривен для юридических лиц (55 минимальных зарплат);
- до 680 тысяч гривен для физических лиц-предпринимателей (40 минимальных зарплат).
Когда нововведения начнут работать
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Он начнет действовать с 27 сентября 2025 года.
В течение года после вступления в силу закона разрешено производство и ввоз добавок, которые соответствовали предыдущим требованиям. Однако продавать такие БАДы можно будет только до окончания их срока годности, но не дольше трех лет.
Ранее РБК-Украина писало, что генетик и биогеронтолог Александр Коляда рассказал потенциальный вред БАДов. Он подчеркивает, что маркетологи часто преувеличивают их пользу, вводя потребителей в заблуждение. Коляда отмечает, что БАДы можно разделить на три категории: вредные, полезные и бессмысленные, и призывает критически относиться к обещаниям производителей.
Также мы писали, что с 1 апреля в Украине снижены цены на более 200 лекарственных средств, в частности для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ОРВИ, болезней дыхательной, нервной и эндокринной систем, а также дерматологических и желудочно-кишечных патологий. Средний размер скидки составляет 17%, варьируясь от 10% до более 60%, в зависимости от препарата.
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