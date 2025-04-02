В Украине больше не смогут продавать лекарства под видом БАДов: Зеленский подписал закон

В Украине усилят контроль за производством и оборотом диетических добавок (БАДов). В частности, нельзя будет продавать лекарства под видом добавок.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения (Минздрава).

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4122-IX, который усиливает контроль за производством и оборотом БАДов. Документ гармонизирует украинское законодательство с европейскими нормами и вводит новые требования к качеству, маркировке и реализации добавок.

Какие изменения предусматривает документ

Четкое определение БАДов. Закон устанавливает официальное определение диетических добавок, что поможет избежать путаницы между ними и лекарственными средствами.

Запрет регистрации лекарств как БАДов. Производители больше не смогут регистрировать лекарственные средства под видом добавок, что должно уменьшить случаи введения потребителей в заблуждение и повысить безопасность таких продуктов.

Контроль за составом. Минздрав в течение шести месяцев утвердит перечень допустимых доз витаминов, минералов и других веществ, которые могут содержаться в БАДах. Нарушение этих норм будет грозить производителям штрафами.

Усиление ответственности и штрафы. Предприниматели, которые будут предоставлять ложную информацию о БАДах или продавать их с нарушениями, могут получить штраф:

до 935 тысяч гривен для юридических лиц (55 минимальных зарплат);

до 680 тысяч гривен для физических лиц-предпринимателей (40 минимальных зарплат).

Когда нововведения начнут работать

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Он начнет действовать с 27 сентября 2025 года.

В течение года после вступления в силу закона разрешено производство и ввоз добавок, которые соответствовали предыдущим требованиям. Однако продавать такие БАДы можно будет только до окончания их срока годности, но не дольше трех лет.