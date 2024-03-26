В Украине раскрыли данные о зарплатах чиновников: где платят больше всего

Теперь расходы на заработную плату работников государственных органов можно отследить с помощью дашборда, который будет постоянно обновляться ежемесячно.

Самые высокие зарплаты

По данным Минфина, лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем ее работники получают зарплату в 68,9 тысячи гривен. В комиссии работает 531 человек. Зарплата ее руководства также самая большая - 400,7 тысяч гривен.

Высокие зарплаты в Антимонопольном комитете - 67,7 тысяч гривен в среднем. Здесь работает 465 человек. Зарплата руководства - 126,1 тысяч гривен.

В Секретариате Кабинета министров средняя зарплата 57,9 тысячи гривен. Фактическая численность работников, получающих зарплату, - 677 человек. Руководству платят 101,7 тысяч гривен.

Количество чиновников в Украине

Напомним, на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работало 169 тысяч человек. В 2023 году фактическая численность работников сократилась на 6,8 тысяч человек.

В декабре 2023 года Кабинет министров одобрил реформу оплаты труда государственных служащих, которая позволит сэкономить 8 млрд гривен в год.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% - премии. С 1 января правительство сокращает количество вакансий государственной службы 19 тысяч.