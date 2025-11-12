В Украине развернут уникальную "стену дронов" для уничтожения "Шахедов", - СМИ

В Украине в ближайшее время должны развернуть первую в мире "стену дронов", которая должна будет уничтожать российские ударные беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.
Как рассказал основатель западной компании Atreyd в комментарии изданию, система состоит из десятков небольших беспилотников, из которых формируется "летающее минное поле".
По его словам, "стену дронов" уже отправили в Украину и ее должны ввести в эксплуатацию.
Business Insider обращает внимание, что развертывание "стены дронов" станет первым известным случаем использования подобной оборонной технологии в реальных боевых условиях, что даст Украине новый уровень защиты от российских атак.
Ожидается, что в первое время такую систему будут использовать для защиты городов и критически важной инфраструктуры, но потом ее могут применять ближе к линии фронта - для защиты от российских управляемых авиабомб.
Еще в Украине Североатлантический альянс провел конкурс для украинских и западных оборонных компаний, чтобы найти решение против российских авиабомб. . Концепция "стены дронов" от Atreyd вошла в число финалистов.
Система состоит из группы дронов с управлением от первого лица, которые запускаются с платформ при обнаружении угрозы радарами.
Каждый беспилотник работает от батареи и несет небольшую взрывчатку. Дроны могут располагаться на разных высотах.
После взлета дроны формируют "занавес" в небе, который призван ослабить атаку - беспилотники подрываются рядом с приближающимися боеприпасами и нейтрализуют угрозу.
"Мы считаем себя последним рубежом обороны", - рассказал основатель Atreyd.
Система применяет искусственный интеллект, который позволяет изменять конфигурацию "стены" в реальном времени в зависимости от траектории обнаруженных целей. При этом она считается экономически эффективной: один перехват обходится всего в несколько тысяч долларов, а беспилотники, не участвовавшие во взрыве, могут возвращаться на платформы и использоваться повторно.
В компании Atreyd отметили, что комплекс способен функционировать даже при глушении GPS, поскольку имеет заранее загруженную трехмерную карту зоны ответственности. Эта функция особенно важна в условиях активной радиоэлектронной борьбы, характерной для фронта в Украине.
Беспилотники могут подниматься на высоту в несколько тысяч метров и оборудованы системой идентификации, предотвращающей случаи "дружественного огня". Несмотря на высокий уровень автономности, оператор в любой момент может вмешаться и вручную активировать аварийное отключение.
Один военнослужащий способен управлять порядка сотней дронов, при этом ему не требуется специальная подготовка или опыт пилотирования - достаточно базового обучения работе с системой.
По информации Atreyd, во время испытаний "стена дронов" продемонстрировала стопроцентную эффективность, однако использование системы в Украине станет ее первым применением в условиях реального боя.
Основатель компании не раскрыл, где именно в Украине разместят систему. Также он отметил, что его система сможет противостоять даже российским реактивным беспилотникам.
Компания уже заключила контракт как минимум с одной страной-членом НАТО, заказавшей пусковую платформу и дроны.
К слову, 15 октября национальный представитель Украины в JATEC, директор по имплементации программ Совместного центра НАТО-Украина полковник Валерий Вишневский рассказал об испытаниях перехватичков управляемых авиабомб.
По его словам, новые технологии для уничтожения КАБов предложили победители конкурса от НАТО "Инновационный челлендж".