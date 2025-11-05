В Украине резко выросло количество наличных: сколько денег "на руках" у людей

По состоянию на 1 октября 2025 года в обращении находилось 890,1 млрд гривен наличных - это на 67,7 млрд грн, или 8,2% больше, чем в начале года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение НБУ в Telegram
В первом квартале 2025 года НБУ фиксировал изъятие наличных из обращения, однако во втором и третьем кварталах спрос снова вырос.
Это связано с сезонными колебаниями, которые наблюдаются ежегодно, а также с повышением неопределенности - в частности из-за войны и роста количества воздушных атак, которые могут привести к длительному отсутствию электроэнергии.
По данным НБУ, в наличном обращении находится:
На одного жителя Украины приходится 63 банкноты и 191 монета. Для сравнения: в начале года эти показатели составляли 63 и 186 штук соответственно.
Больше всего в обращении банкнот номиналом 500 гривен - они составляют 26,6% от общего количества. Меньше всего - 50-гривневых купюр (4,5%).
Среди монет больше всего в обращении номиналом 1 гривна, а меньше всего - 10 гривен (4,5% и 2,2% соответственно).
С 1 октября началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек, доля которых составляет 27,4% всех монет в обращении.
В НБУ объясняют, что такие монеты уже не играют существенной роли в расчетах, а их изъятие позволит сократить расходы на изготовление, транспортировку и хранение.
В то же время монеты по 50 копеек остаются востребованными, особенно в сфере торговли и услуг. Их доля - 9,1%.
За девять месяцев 2025 года наибольший прирост показали:
В Нацбанке отмечают, что подробную динамику объемов всех номиналов можно посмотреть на официальном сайте НБУ.
