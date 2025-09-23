В Украину идут заморозки: синоптик назвала точную дату

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня, 23 сентября, украинцы испытывают самый теплый день в ближайшее время. Во многих регионах температура напоминает лето, однако погода начала меняться.

Уже сегодня атмосферный фронт начал заходить на Волынь, Ровенскую и Львовскую области, принося дожди, плотную облачность и первые признаки похолодания.

Завтра, 24 сентября, зона осадков расширится. Дожди возможны на севере и местами в центральных областях. Дневная температура снизится до +12...+16 градусов.

В среду, 25 сентября, теплая погода еще продержится только на юге и востоке, где ожидается +20...+27 градусов, а на Луганщине даже до +29. Однако уже в этот же день холод распространится и на эти регионы.

Во второй половине недели Украина окажется под влиянием антициклона арктического происхождения. Он принесет сухую, ясную, но холодную погоду.

"Ночью 25-го сентября на севере, в ночные часы 26, 27 сентября на севере, западе, в центральной части и на востоке Украины есть вероятность заморозков", - сообщила синоптик.

Днем, по данным Диденко, температура составит лишь +12...+16 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня солнечно и тепло, но уже завтра станет ощутимо холоднее. В столице ожидается облачность, местами дождь и дневная температура около +15 градусов.