СБУ разоблачила коррупционные схемы на таможнях в Черновицкой и Одесской областях (фото, видео)

Правоохранители разоблачили масштабные коррупционные схемы на таможнях в Черновицкой и Одесской областях. К махинациям были причастны руководители таможенных постов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины и Офис генпрокурора.

Черновицкая таможня

На коррупционных сделках разоблачен руководитель одного из местных таможенных постов. За взятки чиновник "гарантировал" бизнесменам не создавать искусственные препятствия во время таможенного оформления грузов.

К афере он привлек двух знакомых в качестве посредников для получения взяток. Среди них - бывший работник таможни, ранее уже привлекавшийся к ответственности за коррупцию.

СБУ зафиксировала факт получения части взятки в размере 3 тысяч долларов, а посредника задержала в Киеве при получении 12 тысяч долларов, другой части транша. Двум фигурантам дела объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 УКУ.

Одесская таможня

В Одесской области на организации сделок разоблачены должностные лица таможенных постов "Одесса-порт" и "Белгород-Днестровский". Мошенники организовали коррупционную схему получения взяток от волонтеров, завозящих в Украину гуманитарную помощь для защитников.

За взятки должностные лица обещали не создавать препятствий во время таможенного оформления. Сумма взяток составила 500 долларов с одного транспортного средства.

СБУ задокументировала несколько фактов коррупции. Правоохранители задержали главного инспектора таможенного поста "Одесса-порт" на передаче очередной суммы взятки. Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 УКУ.

Также решается вопрос о привлечении к ответственности других чиновников таможни.

Фото: СБУ разоблачила коррупционные схемы на Черновицкой и Одесской таможнях (ssu.gov.ua)