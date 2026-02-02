ua en ru
В Украине провели масштабные проверки из-за уклонения от мобилизации

Понедельник 02 февраля 2026 14:03
В Украине провели масштабные проверки из-за уклонения от мобилизации Фото: в Украине провели масштабные проверки из-за уклонения от мобилизации (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Украине разоблачили новые схемы уклонения от военной службы в рамках шестого этапа масштабной спецоперации "Опекун". Подозрения объявили 110 гражданским лицам и военнослужащим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По данным следствия, подозреваемые использовали фальсифицированные медицинские справки, а также документы о якобы необходимости постоянного ухода за родственниками с инвалидностью.

Именно на основании этих бумаг они пытались получить отсрочки от мобилизации или досрочно прекратить военную службу.

Во время проверок правоохранители выяснили, что в ряде случаев лица, за которыми якобы осуществлялся уход, не имели установленной инвалидности или не нуждались в постоянной помощи.

В других эпизодах медицинские документы содержали недостоверные сведения о состоянии здоровья мужчин призывного возраста.

Кроме того, установлены факты, когда военнослужащие с помощью фиктивных справок не только прекращали службу, но и незаконно получали государственные выплаты.

Всего в рамках операции правоохранители провели 128 обысков в 20 областях Украины.

Во время следственных действий изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, медицинские печати, документация с признаками подделки и черновые записи.

Действия фигурантов квалифицируют по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за незаконную переправку лиц через государственную границу, уклонение от военной службы и мобилизации, самовольное оставление воинской части, подделку документов и мошенничество.

Санкции отдельных статей предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Фото: в Украине масштабные проверки из-за уклонения от мобилизации (/npu.gov.ua)

Схемы уклонения от мобилизации

Напомним, недавно СБУ и Национальная полиция ликвидировали четыре схемы по уклонению от мобилизации, которые работали в разных регионах Украины. Среди тех, кто получил подозрение - чиновник министерства обороны.

Еще одну схему разоблачили на Закарпатье. Там работник ТЦК помогал призывникам бежать из центра комплектования за 3-4 тысячи долларов. Теперь он может сесть на восемь лет.

А в Одесской области задержали руководство "обновленной МСЭК". Они занимались подделкой медицинских справок.

