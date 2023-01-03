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В Минагрополитики назвали регион Украины с самой дорогой землей

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Украина, Вторник 03 января 2023 09:37
В Минагрополитики назвали регион Украины с самой дорогой землей Фото: самая дорогая земля в Ивано-Франковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя цена 1 га земли в Украине составляет 52 462 грн. Такой показатель получен на основе 117 586 сделок по продаже земли площадью в 268,3 тыс. га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По данным пресс-службы, самая высокая стоимость одного гектара земли в Ивано-Франковской области, которая достигает 292,7 тыс. грн.

В министерстве сообщили, что с 24 февраля по сегодняшний день заключено 41 979 сделок на рынке земли. Они охватывают площадь в 77 668 га.

Наиболее активными регионами (по площади земель, по которым зарегистрированы сделки) стали Хмельницкая (8,1 тыс. га); Винницкая (8 тыс. га); Полтавская (8 тыс. га); Кировоградская (7,8 тыс. га); Днепропетровская (7,6 тыс. га).

В целом по состоянию на сегодняшний день за весь период функционирования рынка земли с 1 июля 2021 года заключено 142 945 земельных сделок площадью в 322 194 га.

Напомним, по оценкам Минагрополитики потери сельского хозяйства Украины в результате войны могут составить около 40 млрд долларов .

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Министерство аграрной политики Рынок земли
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