В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Мобилизация и военное положение в Украине

Впервые военное положение и мобилизацию ввели в Украине в день масштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. После этого все время и военное положение, и мобилизация, продлевались.

В первые разы термины продления были короче. В последнее же время военное положение и мобилизацию в Украине продлевают каждые 90 дней.

Напомним, в конце октября Верховная Рада поддержала продление военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.