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В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Фото: в Украине продлили военное положение и мобилизацию 6 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине продлили военное положение и мобилизацию. Они будут действовать до 7 февраля 2025 года.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Президент подписал законы №12152 и №12151 о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней", - рассказал он.

По данным нардепа, военное положение и мобилизация будут действовать с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года.

"Это был 13-й раз, когда подписан закон о военном положении", - констатировал Железняк.

Мобилизация и военное положение в Украине

Впервые военное положение и мобилизацию ввели в Украине в день масштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. После этого все время и военное положение, и мобилизация, продлевались.

В первые разы термины продления были короче. В последнее же время военное положение и мобилизацию в Украине продлевают каждые 90 дней.

Напомним, в конце октября Верховная Рада поддержала продление военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней.

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