В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Вони діятимуть до 7 лютого 2025 року.
Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Президент підписав закони №12152 та №12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів", - розповів він.
За даними нардепа, воєнний стан та мобілізація будуть діяти з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року
"Це був 13-й раз коли підписано закон про воєнний стан", - констатував Железняк.
Вперше воєнний стан та мобілізацію запровадили в Україні в день масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Після цього весь час і воєнний стан, і мобілізація продовжувалися.
Вперше терміни продовження були коротшими. Останнім часом воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжують кожні 90 днів.
Нагадаємо, в кінці жовтня Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану й загальної мобілізації ще на 90 днів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.