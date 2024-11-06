В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію

Мобілізація та воєнний стан в Україні

Вперше воєнний стан та мобілізацію запровадили в Україні в день масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Після цього весь час і воєнний стан, і мобілізація продовжувалися.

Вперше терміни продовження були коротшими. Останнім часом воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжують кожні 90 днів.

Нагадаємо, в кінці жовтня Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану й загальної мобілізації ще на 90 днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.