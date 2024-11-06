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В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію

Фото: в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію 6 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Вони діятимуть до 7 лютого 2025 року.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Президент підписав закони №12152 та №12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів", - розповів він. 

За даними нардепа, воєнний стан та мобілізація будуть діяти з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року

"Це був 13-й раз коли підписано закон про воєнний стан", - констатував Железняк.

Мобілізація та воєнний стан в Україні

Вперше воєнний стан та мобілізацію запровадили в Україні в день масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Після цього весь час і воєнний стан, і мобілізація продовжувалися.

Вперше терміни продовження були коротшими. Останнім часом воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжують кожні 90 днів.

Нагадаємо, в кінці жовтня Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану й загальної мобілізації ще на 90 днів.

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