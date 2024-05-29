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Приватизация паев: что нужно сделать украинцам уже сейчас, чтобы не потерять землю

Среда 29 мая 2024 20:36
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Приватизация паев: что нужно сделать украинцам уже сейчас, чтобы не потерять землю Как приватизировать паи во время военного положения (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Украинцы, которые не смогли приватизировать свои паи из-за полномасштабного вторжения, теперь смогут это сделать до 2028 года. Соответствующее решение приняла Верховная Рада.

РБК-Украина расспросила адвоката Маряна Сащука, как сейчас приватизировать паи и какие трудности могут возникнуть при этом.

Содержание

Как приватизировать паи во время военного положения

Какие документы нужны для приватизации

Сколько стоит оформление документов и как долго длится

Какие могут возникнуть проблемы с оформлением

Как приватизировать паи во время военного положения

В условиях военного положения приватизация земли по общему правилу приостановлена, но люди могут на себя оформить паи, если имеют сертификат о праве собственности.

"Если человек хочет приватизировать землю, на которой стоит его дом, и эта недвижимость оформлена должным образом, тогда он имеет право приватизировать участок даже в условиях военного положения. И такое же право он имеет на приватизацию земли, которую ему до 2001 года предоставили в пользование", - объясняет адвокат.

Он отмечает, что хотя приватизировать паи позволили до 2028 года, лучше это сделать уже сейчас, чтобы избежать лишних проблем.

"Эту процедуру нужно сделать как можно скорее, чтобы потом не возникало никаких проблем с соседями. Например, они могут оформить участок раньше и тогда соседские земельные паи наложатся на ваши, которые еще не приватизированы. Тогда возникают проблемы, потому что нужно дополнительно тратить средства, делать новую документацию, изменять границы участка и т. п.", - объясняет юрист.

Какие документы нужны для приватизации

"Процедура приватизации завязана на органе местного самоуправления той территории, на которой расположен участок. Для приватизации нужно иметь сертификат о праве собственности на пай. Надо понимать, что он не является право учредительным документом как таким, но он дает право на владение землей", - говорит Сащук.

Также кроме сертификата, нужно иметь выписку из протокола распределения земельных долей и выписку из схемы распределения этих долей.

"С этими документами человек должен обратиться в государственный кадастр для того, чтобы земельный участок зарегистрировали. Ему присваивается кадастровый номер. После этого участок считается созданным - то есть он появляется на публичной кадастровой карте", - говорит эксперт.

Затем в орган местного самоуправления нужно подать выписку из государственного кадастра, где указан кадастровый номер земли. Там должны утвердить эту документацию и принять решение о передаче земельного участка в собственность гражданина. Тогда регистрируется право собственности в государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Сколько стоит оформление документов и как долго длится

Юрист отмечает, что сама приватизация бесплатна, а вот при оформлении документации фиксированной суммы нет.

"Стоимость услуг зависит от региона, где именно находится земельный участок. Например, изготовление технической документации во Львовской области стоит 4-5 тысяч гривен. А вот в Одесской области суммы существенно выше", - говорит эксперт.

Процесс приватизации занимает 3-4 месяца. Но все зависит от самого органа местного самоуправления, который может существенно затягивать оформление.

Какие могут возникнуть проблемы с оформлением

"С юридической точки зрения, все четко прописано, как должен действовать орган самоуправления, но на практике, к сожалению, довольно часто случаются случаи, когда затягивают процедуру, часто не принимают решения, или дают какие-то безосновательные отказы, что приводит к тому, что людям приходится обращаться суду. То есть существует коррупционный риск", - говорит Сащук.

Раньше мы писали о том, сколько земли бесплатно может получить каждый украинец.

Читайте также о том, можно ли оформить отсрочку от мобилизации в ЦПАУ.

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