ua en ru
Чт, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Украине продолжили графики отключения света: как они будут действовать 16 октября

19:56 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
В Украине продолжили графики отключения света: как они будут действовать 16 октября Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

В некоторых областях Украины 16 октября ограничат потребление света из-за последствий российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Графики на 16 октября

В части регионов Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии:

  • 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  • 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 2 очередей).

Причина введения ограничений - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, уточнило "Укрэнерго".

Энергетики просят следить за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.

"Когда свет появляется по графику - пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо!" - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что с 6.00 до 23.59 14 октября действовали графики ограничения мощности света для промышленности и бизнеса и обычных потребителей.

Кроме того, 14 октября в Киеве из-за аварии часть домов на правом берегу осталась без электроэнергии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Графики отключения света
Новости
Убийцы обнаглели. Сибига жестко ответил Лаврову на отказ от прекращения огня
Убийцы обнаглели. Сибига жестко ответил Лаврову на отказ от прекращения огня
Аналитика
Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло