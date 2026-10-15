В Украине продолжили графики отключения света: как они будут действовать 16 октября

В некоторых областях Украины 16 октября ограничат потребление света из-за последствий российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Когда свет появляется по графику - пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо!" - говорится в сообщении.

Энергетики просят следить за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.

В части регионов Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии:

Ранее РБК-Украина писало, что с 6.00 до 23.59 14 октября действовали графики ограничения мощности света для промышленности и бизнеса и обычных потребителей.

Кроме того, 14 октября в Киеве из-за аварии часть домов на правом берегу осталась без электроэнергии.