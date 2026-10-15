В Украине продолжили графики отключения света: как они будут действовать 16 октября
В некоторых областях Украины 16 октября ограничат потребление света из-за последствий российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Графики на 16 октября
В части регионов Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии:
- 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 2 очередей).
Причина введения ограничений - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, уточнило "Укрэнерго".
Энергетики просят следить за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.
"Когда свет появляется по графику - пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо!" - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина писало, что с 6.00 до 23.59 14 октября действовали графики ограничения мощности света для промышленности и бизнеса и обычных потребителей.
Кроме того, 14 октября в Киеве из-за аварии часть домов на правом берегу осталась без электроэнергии.