В Украине ускорились темпы вывоза металлолома, - GMK Center

Четверг 04 сентября 2025 11:11
В Украине ускорились темпы вывоза металлолома, - GMK Center Фото: в Украине ускорились темпы вывоза металлолома (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В июле 2025 экспорт лома черных металлов из Украины составил 44,84 тыс. тонн, что на 81,5% больше в годовом исчислении. В то же время по сравнению с июнем объем экспорта уменьшился на 6%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию GMK Center.

Как отмечают в GMK Center со ссылкой на данные таможенной статистики, более 70% всего объема украинского металлолома направлено в Польшу – 33,67 тыс. тонн (+77,6% г./г.). Часть поставок пришлась на Грецию (4,37 тыс. тонн) и Германию (0,4 тыс. тонн).

С начала года объемы вывоза сырья за границу выросли на 66,4% г./г., достигнув 248,34 тыс. тонн. Самые крупные потребители – Польша, Греция, Болгария и Германия.

В июле зафиксировано возобновление поставок в Приднестровье – через украинскую компанию ООО "Д-Камет", которая уже поставляла металлолом в это направление в прошлом году. Конечным получателем стал Молдавский металлургический завод в Рыбнице.

Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков назвал такую ​​практику опасной и вредной для экономики и нацбезопасности, отметив, что Украина теряет стратегическое сырье и доходы в бюджет.

Ранее сообщалось, что Украина стремительно теряет экспортные позиции из-за кризиса в горном секторе.

Напомним, в Украине значительно возрос импорт китайского металлопроката. За первое полугодие 2025 импорт из Китая вырос на 69,7%, в годовом измерении - до 86,91 тыс. тонн.

