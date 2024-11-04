ua en ru
Пн, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине ускорили регистрацию изобретений: как работают новые правила

Понедельник 04 ноября 2024 16:40
UA EN RU
В Украине ускорили регистрацию изобретений: как работают новые правила Фото: очки с ИИ для врачей (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

С 25 октября в Украине вступили в силу обновленные правила регистрации изобретений и полезных моделей, утвержденные приказом Минэкономики №23301. Новые стандарты обещают сделать этот процесс более быстрым и прозрачным, повышая конкурентоспособность украинских изобретателей на глобальном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство экономики Украины.

"Такие отрасли, как "зеленая энергетика", транспортные технологии, нано- и биотехнологии, а также оборонная сфера теперь получают приоритет в рассмотрении заявок. Новые правила позволят цифровизировать процесс экспертизы заявок, а соответственно ускорить регистрацию прав", - отметил замминистра экономики. Виталий Кондратов.

Он добавил, что процесс был изменен ради того, чтобы украинские изобретатели и инновационный бизнес оставались среди лидеров высокотехнологичного развития

Основные изменения

Документ определяет права и обязанности заявителей, требования к документам, а также особенности экспертизы изобретений и моделей.

Особое внимание было уделено международным заявкам и тем, что касаются секретных отраслей, а также предусмотрены новые механизмы возражений от третьих лиц.

Для регистрации изобретения главным является то, чтобы он отвечал требованиям промышленной пригодности и изобретательского уровня.

Также известно, что полезные модели должны удовлетворять требованиям новизны и пригодности к применению.

Кроме этого, новые правила соответствуют стандартам ЕС, что приближает украинское инновационное сообщество к европейскому.

Нововведения также учитывают положения Acquis communautaire ("приобретение сообщества"). Это правовая система ЕС, включающая стандарты европейского законодательства, принятые в рамках Европейского сообщества, Общей внешней политики и политики безопасности и Сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел.

Кроме того, в документе предусмотрена проверка заявок на соответствие санкционному законодательству , что делает невозможным регистрацию для субъектов под ограничениями СНБО Украины.

По словам заместителя Министра экономики Виталия Кондратива, нововведения будут способствовать росту инновационного потенциала Украины, позволяя местным и международным изобретателям быстрее и удобнее регистрировать свои разработки.

Ранее мы сообщали о том, что украинский портал "Дія" стал одним из лучших изобретений 2024 года в мире по версии TIME.

Также в нашем материале вы можете узнать об изобретениях, которые были сделаны случайно, но сейчас нашу жизнь без них невозможно представить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство экономики Изобретатель
NEWS
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
DAILY
Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США