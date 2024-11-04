В Україні прискорили реєстрацію винаходів: як працюють нові правила

З 25 жовтня в Україні набули чинності оновлені правила реєстрації винаходів та корисних моделей, затверджені наказом Мінекономіки №23301. Нові стандарти обіцяють зробити цей процес швидшим та прозорішим, підвищуючи конкурентоспроможність українських винахідників на глобальному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

"Такі галузі, як "зелена енергетика", транспортні технології, нано- та біотехнології, а також оборонна сфера, тепер отримують пріоритет у розгляді заявок. Нові правила дозволять цифровізувати процес експертизи заявок, а відповідно пришвидшити реєстрацію прав", - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Він додав, що процес був змінений заради того, аби українські винахідники та інноваційний бізнес залишалися серед лідерів високотехнологічного розвитку

Основні зміни

Документ визначає права та обов'язки заявників, вимоги до документів, а також особливості експертизи винаходів та моделей.

Особливу увагу було приділено міжнародним заявкам та тим, що стосуються секретних галузей, а також передбачено нові механізми для заперечень від третіх осіб.

Для реєстрації винаходу головним є те, щоб він відповідав вимогам промислової придатності та винахідницького рівня.

Також відомо, що корисні моделі мають відповідати вимогам новизни та придатності до застосування.

Окрім цього, нові правила відповідають стандартам ЄС, що наближає українську інноваційну спільноту до європейської.

Нововведення також враховують положення Acquis communautaire ("надбання спільноти"). Це правова система ЄС, яка включає стандарти європейського законодавства, прийняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ.

Крім того, в документі передбачено перевірку заявок на відповідність санкційному законодавству, що унеможливлює реєстрацію для суб'єктів під обмеженнями РНБО України.

За словами заступника Міністра економіки Віталія Кіндратіва, нововведення сприятимуть зростанню інноваційного потенціалу України, дозволяючи місцевим і міжнародним винахідникам швидше та зручніше реєструвати свої розробки.