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"Дия" стала одним из лучших изобретений 2024 года в мире по версии TIME

Среда 30 октября 2024 20:27
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"Дия" стала одним из лучших изобретений 2024 года в мире по версии TIME Фото: портал "Дия" (diia gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Украинское приложение "Дия" вошло в список Best Inventions 2024 по версии влиятельного журнала TIME в категории Apps & Software.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Известно, что TIME ежегодно оценивает 200 инновационных продуктов, которые создают революцию в разных сферах и улучшают жизнь миллионов людей.

Проект цифрового государства, инициированный президентом Владимиром Зеленским, проделал значительный путь.

"За 5 лет "Дия" прошла путь от приложения с документами к настоящему SuperApp. Мы первые в мире цифровизировали полный цикл процесса бракосочетания и приравняли электронные документы к бумажным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на данный момент "Действием" пользуется более 21 миллиона украинцев, а ее открытый код дает возможность другим странам внедрять подобные решения.

"Это достижение - символ признания Украины на мировой арене как цифрового лидера. Спасибо каждому, кто разделяет этот путь с нами. Продолжаем вместе творить цифровое будущее", - подчеркнули в Минцифре.

Несмотря на все достижения, "Дия" продолжает совершенствоваться. Недавно, например, стало известно, что в ней появится еще 6 новых функций, которыми можно воспользоваться через портал или приложение.

Также добавим, что электронное разрешение на оружие планируется создать именно в "Дии". По данным МВД, разрешением уже скоро смогут воспользоваться украинцы через приложение или портал.

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