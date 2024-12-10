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Как работает мобильная связь в квартире и метро: названы места, где сигнал ловит лучше всего

Вторник 10 декабря 2024 20:27
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Как работает мобильная связь в квартире и метро: названы места, где сигнал ловит лучше всего Фото: Мобильная связь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Мобильная связь часто может исчезать даже в квартире или доме, но стабильно ловит в ТРЦ и столичном метро. Это связано с особенностями передачи сигнала и размещением базовых станций.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео-разъяснение Министерства цифровой трансформации Украины.

В ведомстве объясняют, что мобильная связь в квартире обычно лучше ловит у окна, ведь стекло и пластик хорошо пропускают радиоволны от базовых станций мобильной связи. Чем дальше от окна, тем хуже сигнал, поскольку толстые стены и металлические конструкции могут поглощать или отражать радиоволны, ослабляя сигнал. На улице же, в открытом пространстве, мобильная связь работает более стабильно из-за меньшего количества помех.

Однако есть места, где мобильная связь, несмотря на многие стены, работает без сбоев. Одними из таких являются торговые центры, где устанавливают дополнительные антенны и базовые станции. Хотя они меньше, чем на крышах домов, эти антенны эффективно распределяют сигнал в помещениях.

Мобильная связь может не работать в лифтах, где металлические стены и конструкции подъездов блокируют радиоволны. Некоторые лифты, двигающиеся в бетонных шахтах, создают еще больше помех для сигнала.

В метро ситуация другая. Для поддержания стабильной связи в туннелях прокладывают специальные кабели, выполняющие функцию антенн и излучающие сигнал. Это позволяет поддерживать мобильную связь даже при движении поезда. В Киевском метрополитене такие кабели занимают 120 км. Все станции имеют 4G-связь благодаря общей инфраструктуре, расположенной под землей и используемой всеми операторами.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, что будет с мобильной связью и интернетом в Украине в случае продолжительных отключений электроэнергии из-за российских обстрелов. Мы писали о позиции операторов и о том, как это может сказаться на тарифах на мобильную связь.

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