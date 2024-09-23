В Украине прекратили мобилизацию ограниченно годных до 25 лет, - нардеп

"Остановился призыв с 18 до 25 лет ограниченно годных. Призыв возможен ТОЛЬКО по письменному согласию", - написал Гончаренко.

Как отметил парламентарий, исходные данные директивы 116/2/1/21409 от 19.09.2024. Там в пункте 1 указано о не призыве мужчин с 18 до 25 лет. Эта директива через Оперативные Командования уже пришла в областные и районные ТЦК.

Также по совам Гончаренко, мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению.

Позже Гончаренко уточнил, что отдельное мобилизационное распоряжение означает, что в отношении конкретного мужчины выдано такое распоряжение Генеральным штабом.

Что предшествовало

В начале сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет мобилизации мужчин до 25 лет, имеющих ограниченную пригодность к военной службе.

Ранее эта категория граждан могла быть мобилизована, хотя призыв на военную службу в Украине обычно разрешается только после достижения 25-летнего возраста, за исключением отдельных случаев.