В Украине придумали, как быстрее восстанавливать энергообъекты после обстрелов

Кабинет Министров поддержал эту инициативу и утвердил порядок работы нового проекта. Он масштабирует успешный опыт прошлого года, когда более 2000 специалистов со всей страны привлекали к ликвидации последствий атак в столице.

Новые бригады позволят быстро направлять квалифицированных специалистов, технику и оборудование из разных регионов туда, где они больше всего нужны.

"Речь идет о восстановлении объектов тепло-, водо- и электроснабжения, водоотвода, а также жилых домов, поврежденных в результате российских атак", - рассказал Кулеба.

Кто будет управлять проектом и откуда деньги

Формирование национальных бригад восстановления будет координировать "Укрзализныця". В их состав войдут работники предприятий, уже имеющих опыт аварийных работ. Они будут работать по решениям Государственной комиссии по ТЕБ и ЧС с привлечением областных военных администраций.

"Новый механизм позволит значительно сократить время ликвидации последствий атак и усилит способность громад реагировать на чрезвычайные ситуации", - подчеркнул министр.

В 2026 году проект будут финансировать из резервного фонда государственного бюджета, а также за средства местных бюджетов.