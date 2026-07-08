В Украине придумали, как быстрее восстанавливать энергообъекты после обстрелов

В Украине создадут национальные бригады обновления. Они помогут громадам оперативно ликвидировать последствия российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.
Кабинет Министров поддержал эту инициативу и утвердил порядок работы нового проекта. Он масштабирует успешный опыт прошлого года, когда более 2000 специалистов со всей страны привлекали к ликвидации последствий атак в столице.
Новые бригады позволят быстро направлять квалифицированных специалистов, технику и оборудование из разных регионов туда, где они больше всего нужны.
"Речь идет о восстановлении объектов тепло-, водо- и электроснабжения, водоотвода, а также жилых домов, поврежденных в результате российских атак", - рассказал Кулеба.
Формирование национальных бригад восстановления будет координировать "Укрзализныця". В их состав войдут работники предприятий, уже имеющих опыт аварийных работ. Они будут работать по решениям Государственной комиссии по ТЕБ и ЧС с привлечением областных военных администраций.
"Новый механизм позволит значительно сократить время ликвидации последствий атак и усилит способность громад реагировать на чрезвычайные ситуации", - подчеркнул министр.
В 2026 году проект будут финансировать из резервного фонда государственного бюджета, а также за средства местных бюджетов.
Ранее министр энергетики Украины Денис Шмигаль заявил, что страна уже приступила к масштабной подготовке энергосистемы к следующему отопительному сезону. По его словам, предстоящая зима может оказаться не менее сложной, чем предыдущая.
Также напомним, что недавно российские войска ударили по четырем энергообъектам ДТЭК в Днепропетровской области. Из-за атаки без электроснабжения остались десятки тысяч семей.