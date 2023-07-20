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В Украину прибыло руководство Ryanair: говорят о полетах в "Борисполе"

Фото: в Украину прибыло руководство авиакомпании Ryanair (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украину прибыло руководство крупнейшей авиакомпании Европы Ryanair. Делегация проводит переговоры с руководством международного аэропорта "Борисполь" о возобновлении полетов после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Борисполь".

В аэропорт Борисполь прибыло высшее руководство Ryanair - главный исполнительный директор группы Ryanair Group Майкл О'Лири, главный исполнительный директор Ryanair DAC Эдди Уилсон и коммерческий директор Ryanair DAC Джейсон МакГиннес.

Пока пассажирские самолеты в Украине не могут летать, руководство Ryanair в Борисполь доставила "Укрзализныця".

"Началась напряженная работа: подробно обсуждаем партнерство между авиакомпанией Ryanair и аэропортом "Борисполь" по заявленному стратегическому плану авиакомпании по быстрому возобновлению авиаперевозок, сразу после победы Украины и подтверждения EASA (Европейское агентство авиационной безопасности - ред.) о безопасности полетов в украинском небе", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Возобновление полетов в Украину

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Согласно отчету Европейской организации безопасности воздушной навигации, ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины сохранится до 2029 года. При этом Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы, аналитику или предположения для создания своих прогнозов. При этом после завершения войны и переформатирования сети маршрутов прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных.

Отметим, что в Украине заговорили об открытии аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора.

Также отметим, что Ryanair готов возобновить работу в Украине после завершения боевых действий и открытия воздушного пространства. Главный исполнительный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири отметил, что компания "сможет полететь туда примерно через две недели".

К тому же, Ryanair нанимает значительное количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовой вернуться в страну после окончания войны с Россией.

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Ryanairаэропорт Борисполь