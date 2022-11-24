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Дефицит сократится к вечеру. В Минэнерго дали утешительный прогноз по свету

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Киев, Четверг 24 ноября 2022 09:28
Дефицит сократится к вечеру. В Минэнерго дали утешительный прогноз по свету Фото: министр энергетики Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация со светом может улучшиться к вечеру, поскольку энергетики планируют подключить атомные электростанции к сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"Ситуация сложная по всей стране. Есть области, где увеличили поставки. Вчера произошел блэкаут в нашей энергосистеме из-за этих обстрелов, которые произошли. В 4:00 утра удалось объединить энергетическую систему, критические объекты инфраструктуры удалось заживить", - сказал министр.

По его словам, в течение суток энергетики будут увеличивать объемы электроэнергии, чтобы заживить всех потребителей. К вечеру дефицит может уменьшиться.

"Рассчитываем, что к вечеру начнут работать атомные станции, поэтому сократится дефицит", - отметил он.

Напомним, вчера три украинских АЭС из-за ракетных обстрелов отключились от украинской электросети.

Стоит отметить, что энергетики продолжают восстанавливать украинскую электросистему, а в дома постепенно возвращается свет.

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