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В Украине возвращают общественный контроль над закупками продуктов и топлива для армии

Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине снова установят общественный контроль над закупками имущества, продуктов питания и горюче-смазочных материалов для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook.

"Мы договорились вернуть общественный контроль над закупками вещевого имущества, ГСМ, питания с учетом ограничений военного положения", - отметил чиновник.

По словам Резникова, он уже поручил проанализировать ценообразование, а также дал задания разработать новые подходы, которые будут включать механизмы прозрачности и подотчетности.

При этом будет введено правило сверки всех цен при заключении контрактов с реестром Минэкономики и рыночными ценами. Также на сайте Минобороны, а позже и на Prozorro, при заключении контракта будут обнародовать такую информацию:

  • номер и дату заключения (для идентификации);
  • цену за единицу;
  • ссылку на публичные технические условия закупки.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы покупает продукты питания для украинских военных по ценам, которые в несколько раз выше, чем в супермаркетах.

Позже комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки провел заседание, где заслушал представителей Минобороны по этому вопросу.

Также на скандал отреагировали и в самом министерстве. Там заявили, что уже инициировали проверку по поводу закупок продуктов для ВСУ.

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