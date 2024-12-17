Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ, - Зеленский

По словам Зеленского, Украине нужна полная реализация договоренностей по поставкам систем ПВО, в частности тех, что были достигнуты на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам было обещано значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это было выполнено. И откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем, кроме этих, чтобы полностью защитить нашу страну от российских ракетных ударов", - рассказал президент.

В частности, Зеленский обратился к Соединенным Штатам Америки и странам Европы. По его мнению, для стран-партнеров это реально, и все зависит только от их политической воли.

Ракетные удары РФ по Украине

В течение последних месяцев Российская Федерация снова усилила атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Как всегда, целью россиян являются тепло- и гидроэлектростанции, и ключевые трансформаторные подстанции.

Во время своих обстрелов РФ применяет баллистические, крылатые ракеты, а также дроны-камикадзе "Шахед".

Мы писали, что 17 ноября было применено более 120 ракет и 90 дронов.

Следующий удар был нанесен уже 28 ноября. Именно тогда россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. В общем были зафиксированы повреждения сразу в 14 областях Украины.

А 13 декабря Россия запустила по Украине 287 средств воздушного нападения - 94 ракеты и 193 дронов. Подробнее о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

После того, как Россия усилила обстрелы Украина обратилась к партнерам с просьбой о дополнительных системах Patriot. Германия, США, Румыния и Нидерланды пообещали их поставки, а Италия - передачу батареи SAMP-T.