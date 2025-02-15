Украине нужно дать гарантии безопасности, не уступающие членству в НАТО, - премьер Дании

Если некоторые страны НАТО не хотят поддерживать членство Украины в Альянсе, тогда нужно разработать сильные гарантии безопасности. Они должны не уступать евроатлантической интеграции

Как передает РБК-Украина , об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер Дании Метте Фредериксен.

Она напомнила, что призывала Запад избавиться от каких-либо “красных линий” в контексте помощи Украине, поскольку это только создает для украинцев много трудностей.

По словам Фредериксен, лучшее, что западные союзники могли дать Украине, это вступление в НАТО. Если бы Украина была частью Альянса, война никогда не началась бы. Это самый “дешевый” способ защитить трансатлантические страны.

"Я знаю, что это трудный путь, потому что некоторые хорошие большие союзники не поддерживают этого. Но тогда, по крайней мере, эти хорошие большие союзники должны обсудить с остальными нами, какие гарантии безопасности мы можем предложить Украине, которые не уступают членству в НАТО", - добавила глава датского правительства.