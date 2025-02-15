Украине нужно дать гарантии безопасности, не уступающие членству в НАТО, - премьер Дании
Если некоторые страны НАТО не хотят поддерживать членство Украины в Альянсе, тогда нужно разработать сильные гарантии безопасности. Они должны не уступать евроатлантической интеграции
Как передает РБК-Украина, об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер Дании Метте Фредериксен.
Она напомнила, что призывала Запад избавиться от каких-либо “красных линий” в контексте помощи Украине, поскольку это только создает для украинцев много трудностей.
По словам Фредериксен, лучшее, что западные союзники могли дать Украине, это вступление в НАТО. Если бы Украина была частью Альянса, война никогда не началась бы. Это самый “дешевый” способ защитить трансатлантические страны.
"Я знаю, что это трудный путь, потому что некоторые хорошие большие союзники не поддерживают этого. Но тогда, по крайней мере, эти хорошие большие союзники должны обсудить с остальными нами, какие гарантии безопасности мы можем предложить Украине, которые не уступают членству в НАТО", - добавила глава датского правительства.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, Украина рассматривает членство в НАТО как способ предотвратить повторное нападение России. Но пока члены Альянса ограничиваются только обещаниями, что вступление Украины в Альянс произойдет в будущем.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что если Украину не захотят принимать в НАТО, то уже есть "план Б".
Он предусматривает увеличение количества украинских военных в два раза, а также финансовую и военную помощь от стран Запада.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.