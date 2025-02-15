Україні потрібно дати гарантії безпеки, які не поступаються членству в НАТО, - прем'єр Данії

Якщо деякі країни НАТО не хочуть підтримувати членство України в Альянсі, тоді потрібно розробити сильні гарантії безпеки. Вони мають не поступатися євроатлантичній інтеграції

Як передає РБК-Україна , про це під час Мюнхенської конференції з безпеки заявила прем'єр Данії Метте Фредеріксен.

Вона нагадала, що закликала Захід позбутися будь-яких "червоних ліній" у контексті допомоги Україні, оскільки це тільки створює для українців багато труднощів.

За словами Фредеріксен, найкраще, що західні союзники могли дати Україні, це вступ до НАТО. Якби Україна була частиною Альянсу, війна ніколи не почалася б. Це "найдешевший" спосіб захистити трансатлантичні країни.

"Я знаю, що це важкий шлях, тому що деякі хороші великі союзники не підтримують цього. Але тоді, принаймні, ці хороші великі союзники повинні обговорити з рештою нами, які гарантії безпеки ми можемо запропонувати Україні, що не поступаються членству в НАТО", - додала глава датського уряду.