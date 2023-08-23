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Путь к победе или "усталость от войны": готовы ли украинцы на уступки Москве

Украина, Среда 23 августа 2023 08:32
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Путь к победе или "усталость от войны": готовы ли украинцы на уступки Москве Фото: украинцы не готовы к уступкам агрессору (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В августе 2023 года абсолютное большинство украинцев продолжает демонстрировать неготовность к компромиссам с агрессором для прекращения войны. На территориальные уступки Москве ради прекращения войны готовы пойти менее 5% украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразили несколько больше - 18% украинцев. На сокращение ВСУ в мирное время, якобы обсуждаемое в Стамбуле в 2022 году, готовы согласиться не более 13% украинцев. Предоставить русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации в угоду Кремлю готовы не более 17-18% опрошенных.

Путь к победе или &quot;усталость от войны&quot;: готовы ли украинцы на уступки Москве

Верят ли украинцы, что их партнеры существенно снизят поддержку Украины

В основном украинцы не верят, что их партнеры существенно снизят поддержку Украины, если в ближайшие 3-4 месяца она не достигнет существенных успехов на поле боя в ходе контрнаступления. С этим соглашается почти треть украинцев, но относительное большинство, около 46%, не разделяют такое мнение.

Путь к победе или &quot;усталость от войны&quot;: готовы ли украинцы на уступки Москве

Что должно делать украинское военно-политическое руководство, если агрессор усилит ракетные обстрелы украинских городов

Относительное большинство, 42% украинцев, считают, что если агрессор усилит ракетные обстрелы украинских городов, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, Украина все равно должна продолжать воевать, несмотря ни на что. Еще 21% респондентов предпочел бы попытаться заморозить конфликт, но не идти на уступки России. Еще 23% опрошенных считают, что в таком случае следует начать переговоры с агрессором о прекращении войны.

Путь к победе или &quot;усталость от войны&quot;: готовы ли украинцы на уступки Москве

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 9 по 15 августа 2023 года по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий среди 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%

Напомним, по состоянию на середину июня 2023 года три четверти украинцев (77%) полностью уверены в победе Украины , еще 16% скорее верят в победу над Россией. Около трети опрошенных (31%) надеются на то, что победа наступит до конца 2023 года. Еще треть (32%) ожидает победу в течение 1-2 лет (до конца 2025 года). Около 13% украинцев считают, что победы придется ждать не менее 3-5 лет.

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