Расходы на оборону выросли почти до 75% бюджета Украины, - Счетная палата
Счетная палата обнародовала анализ выполнения закона о государственном бюджете Украины на 2025 год в первом квартале. Расходы на оборону значительно выросли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.
Поступления в государственный бюджет
Как отмечается в сообщении, наполнению бюджета способствовали займы от международных партнеров и безвозвратная помощь. В общем объеме внешних поступлений их доля выросла с 9 % до 27%.
Доходы бюджета в первом квартале 2025 года составили 926,2 млрд грн - выросли на 284,1 млрд грн (44,3 %) по сравнению с первым кварталом 2024 года. Это обусловлено прежде всего увеличением в 2,2 раза (до 292,5 млрд грн) объемов собственных поступлений бюджетных учреждений, в частности тех, которые относятся к сфере управления Министерства обороны Украины.
Собственные поступления учреждений составили почти треть доходов бюджета, зато доля поступления от налогов снизилась на 10 процентных пунктов.
Расходы бюджета
Расходы государственного бюджета в первом квартале 2025 года составили 1,2 трлн грн - это на 38,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Рост обусловлен прежде всего увеличением расходов на обороноспособность и безопасность государства - до 73,5% общего объема.
Больше всего расходов Минобороны - для закупки, модернизации и ремонта вооружения, военной техники, средств и оборудования. При этом для закупки товаров оборонного назначения были перераспределены значительные объемы расходов из запланированных на оплату труда в октябре - декабре 2025 года (174,8 млрд гривен), сообщили в Счетной палате.
Риски выполнения бюджета
По итогам анализа выполнения закона о государственном бюджете Украины на 2025 год в первом квартале Счетная палата выявила риски, которые могут негативно повлиять на экономические показатели.
Среди них: уменьшение доходной части местных бюджетов и фондов социального страхования вследствие сокращения количества зарегистрированных ФЛП, валютно-финансовая нестабильность, усиление инфляционного давления.
Кроме этого, в январе - марте реальный ВВП составил лишь 0,5 % при прогнозируемом приросте на 2025 год - 2,7 %. "Это создает риск непоступления запланированных доходов на этот год", - говорится в сообщении.
Одним из основных факторов, которые сдерживали рост ВВП, стало сокращение экспорта на 8,7%. Прежде всего, уменьшился экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства и железных руд из-за низких прошлогодних урожаев зерновых и снижения мировых цен на железную руду.
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Минфин Украины готовит альтернативный бюджетный сценарий, который предусматривает продолжение боевых действий весь период 2026 года.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что военные расходы Украины в этом году оказались выше, чем заложено в государственный бюджет.
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