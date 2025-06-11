Расходы на оборону выросли почти до 75% бюджета Украины, - Счетная палата

Счетная палата обнародовала анализ выполнения закона о государственном бюджете Украины на 2025 год в первом квартале. Расходы на оборону значительно выросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты .

Поступления в государственный бюджет

Как отмечается в сообщении, наполнению бюджета способствовали займы от международных партнеров и безвозвратная помощь. В общем объеме внешних поступлений их доля выросла с 9 % до 27%.

Доходы бюджета в первом квартале 2025 года составили 926,2 млрд грн - выросли на 284,1 млрд грн (44,3 %) по сравнению с первым кварталом 2024 года. Это обусловлено прежде всего увеличением в 2,2 раза (до 292,5 млрд грн) объемов собственных поступлений бюджетных учреждений, в частности тех, которые относятся к сфере управления Министерства обороны Украины.

Собственные поступления учреждений составили почти треть доходов бюджета, зато доля поступления от налогов снизилась на 10 процентных пунктов.



Расходы бюджета

Расходы государственного бюджета в первом квартале 2025 года составили 1,2 трлн грн - это на 38,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Рост обусловлен прежде всего увеличением расходов на обороноспособность и безопасность государства - до 73,5% общего объема.

Больше всего расходов Минобороны - для закупки, модернизации и ремонта вооружения, военной техники, средств и оборудования. При этом для закупки товаров оборонного назначения были перераспределены значительные объемы расходов из запланированных на оплату труда в октябре - декабре 2025 года (174,8 млрд гривен), сообщили в Счетной палате.

Риски выполнения бюджета

По итогам анализа выполнения закона о государственном бюджете Украины на 2025 год в первом квартале Счетная палата выявила риски, которые могут негативно повлиять на экономические показатели.

Среди них: уменьшение доходной части местных бюджетов и фондов социального страхования вследствие сокращения количества зарегистрированных ФЛП, валютно-финансовая нестабильность, усиление инфляционного давления.

Кроме этого, в январе - марте реальный ВВП составил лишь 0,5 % при прогнозируемом приросте на 2025 год - 2,7 %. "Это создает риск непоступления запланированных доходов на этот год", - говорится в сообщении.

Одним из основных факторов, которые сдерживали рост ВВП, стало сокращение экспорта на 8,7%. Прежде всего, уменьшился экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства и железных руд из-за низких прошлогодних урожаев зерновых и снижения мировых цен на железную руду.

