Украине нужны гарантии на бумаге до членства в НАТО: Зеленский назвал причину

Глава государства отметил, что сейчас у Украины уже есть несколько видов гарантий. В частности, это финансовые - усиление бюджета и помощь насчет соцвыплат, санкционные - Запад применил большое количество пакетов, у которых есть минусы, но они бьют по России.

Также, по словам Зеленского, Украине формально предоставили и гарантии насчет оружия, поскольку такого количества вооружений у нашей страны никогда не было, и оборонные гарантии, а именно, поставки зенитных ракетных комплексов Patriot и решение по истребителям F-16 и другим современным боевым самолетам. Но пока этого нет на бумаге.

"Если мы пока не в НАТО, нам это нужно на бумаге. Зачем? Чтобы через полгода или через год никто из лидеров не начал говорить, что его общество устает и экономика устает, поэтому они не могут давать нам соответствующие объемы. А если один начнет, то и второй подключится, третий, десять стране и все - антипутинская коалиция будет разрушена", - объяснил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, Украина уже долгое время настаивает на создании гарантий безопасности от стран Запада, которые могли бы действовать до вступления нашей страны в НАТО. Официальные лица утверждают, что такие гарантии помогут предотвратить возможное повторное вторжение России в Украину после завершения войны.

Первые договоренности о гарантиях безопасности наша страна ожидает получить в ходе саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

При этом западные СМИ пишут, что союзники Украины могут предоставить ей израильскую модель гарантий безопасности. Она предусматривает поставки оружия.