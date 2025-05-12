Украине не нужны гарантии безопасности от России, - Ермак

Ермак объяснил позицию Киева относительно прекращения войны, заявив, что любое прекращение огня может быть лишь первым этапом, а не финалом.

Глава ОП подчеркнул, что речь не идет о подписании каких-то договоренностей сразу после остановки боевых действий.

"Это первое. Второе - работа по гарантиям безопасности весь этот период не прекращалась. Сегодня уже вырисовывается определенная система", - заявил Ермак.

Он указал на присоединение Украины к JEF, то есть Объединенному экспедиционному корпусу 10-ти североевропейских стран, а также на готовность США предложить варианты гарантий безопасности.

По его словам, сейчас "есть из чего выбирать", и Украина уже имеет четкое видение последовательности действий на пути к реальному миру.

В то же время Ермак отмечает, что ситуация с позицией России остается неопределенной.

"Мы точно не нуждаемся в гарантиях безопасности от России. Поэтому здесь они нам в принципе для обсуждения не нужны", - отмечает он.

Несмотря на это, без участия России завершить войну, по его словам, невозможно - и в этом вопросе у Украины возникают разногласия с отдельными государствами. В ОП считают, что достичь мира с РФ возможно только с позиции силы.

Также он напомнил, что на дипломатическом уровне - Украина заставляла Россию к "жестам доброй воли", то есть к отступлению.