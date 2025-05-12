Україні не потрібні гарантії безпеки від Росії, - Єрмак

Київ не розглядає Росію як сторону, від якої Україна може отримувати гарантії безпеки, оскільки саме сила, а не компроміси, змушує Кремль до поступок.
Про це в інтерв'ю в РБК-Україна розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Єрмак пояснив позицію Києва щодо припинення війни, заявивши, що будь-яке припинення вогню може бути лише першим етапом, а не фіналом.
Голова ОП підкреслив, що не йдеться про підписання якихось домовленостей одразу після зупинки бойових дій.
"Це перше. Друге - робота з гарантій безпеки весь цей період не припинялася. Сьогодні вже вимальовується певна система", - заявив Єрмак.
Він вказав на приєднання України до JEF, тобто Об'єднаному експедиційному корпусі 10-ти північноєвропейських країн, а також на готовність США запропонувати варіанти безпекових гарантій.
За його словами, нині "є з чого вибирати", і Україна вже має чітке бачення послідовності дій на шляху до реального миру.
Водночас Єрмак наголошує, що ситуація з позицією Росії залишається невизначеною.
"Ми точно не потребуємо гарантій безпеки від Росії. Тому тут вони нам у принципі для обговорення не потрібні", - зазначає він.
Попри це, без участі Росії завершити війну, за його словами, неможливо - і в цьому питанні в України виникають розбіжності з окремими державами. В ОП вважають, що досягти миру з РФ можливо лише з позиції сили.
Також він нагадав, що дипломатичному рівні - Україна змушувала Росію до "жестів доброї волі", тобто до відступу.
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до діалогу, проте наголосив, що необхідною умовою є підтверджене припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня. Цю ініціативу раніше підтримали Україна, Сполучені Штати та "коаліція рішучих".
Згодом Туреччина офіційно заявила про готовність бути посередником між Україною та Росією.
Спецпредставник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог також підкреслив, що перемовини можуть початися лише після фактичного припинення бойових дій.
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