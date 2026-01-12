ua en ru
В Украине усиливают контроль за воинским учетом: в одной из областей принято решение

Украина, Полтава, Понедельник 12 января 2026 03:40
В Украине усиливают контроль за воинским учетом: в одной из областей принято решение Фото: Полтавский областной ТЦК и СП (facebook.com Poltavskyi.TCK)
Автор: Никончук Анастасия

В одном из областных центров Украины с 2026 года планируют усилить контроль за соблюдением правил военного учета. Новые меры предусматривают расширение взаимодействия между органами власти, предприятиями, полицией и территориальными центрами комплектования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию исполкома Полтавского городского совета.

Решение городских властей

В Полтаве в 2026 году будет усилен контроль за военным учетом призывников, военнообязанных и резервистов. Соответствующее решение было принято исполнительным комитетом Полтавского городского совета на заседании 9 января.

Документ предусматривает внедрение дополнительных механизмов проверки и учета военнообязанных на уровне города.

Проверки учреждений и предприятий

В городе создадут специальную комиссию, которая займется проверкой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.

Основное внимание уделят правильности ведения учетных списков, своевременной сверке данных с ТЦК и наличию назначенных ответственных лиц за военный учет.

Взаимодействие с ТЦК и полицией

Предприятия и учреждения обяжут информировать ТЦК о гражданах, которые не состоят на военном учете или нарушают его правила.

Также предусмотрено усиление взаимодействия с полицией в вопросах розыска, задержания и доставки в ТЦК лиц, уклоняющихся от исполнения воинского долга.

Идентификация через госучреждения

Отдельно отмечается, что граждане, находящиеся в розыске ТЦК, могут быть идентифицированы при обращении в органы власти, ЦНАПы и другие учреждения. В таких случаях полиция при необходимости сможет доставить их в ТЦК для оформления документов.

Информирование населения

Кроме того, городские власти планируют активнее информировать жителей о правилах военного учета через медиа, официальный сайт городского совета, а также внедрить онлайн-консультации для граждан и ответственных работников предприятий.

Напоминаем, что глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что коррупция в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также случаи самовольного оставления частей в войсках негативно влияют на обороноспособность Украины.

Отметим, что в Николаевской области офицеру Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении в систематическом применении физического насилия к военнообязанным в ходе мероприятий по мобилизации.

