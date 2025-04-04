В Украине проверят правомерность льгот для более чем миллиона граждан

В Украине готовят единую методику верификации льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Это касается каждого из 1,2 млн украинцев, которые получают льготы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект приказа Министерства финансов Украины, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ .

Согласно документу, верификация льготы проводится путем сравнения данных, предоставленных гражданами для назначения льготы, которые подал Пенсионный фонд Украины, и информации из других органов.

Электронное информационное взаимодействие между ресурсами проводится средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов "Трембита".

Проверка данных

Для верификации льгот используется информация из автоматизированных информационных систем, реестров, в том числе информация с ограниченным доступом, в частности из:

Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков, владельцем которого является Государственная налоговая служба Украины (относительно достоверности регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика),

Единого государственного демографического реестра, распорядителем которого является Государственная миграционная служба Украины (относительно действительности паспорта гражданина Украины),

Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, держателем которого является Министерство юстиции Украины (относительно рождения, смерти физического лица, изменения имени, брака и расторжения брака),

Информационной системы Пенсионного фонда Украины (о начислении и/или выплате жилищной субсидии);

Централизованного банка данных по проблемам инвалидности, держателем которого является Министерство социальной политики Украины (о наличии инвалидности, группы инвалидности),

Единого государственного реестра ветеранов войны (о наличии / отсутствии статуса ветеранов войны), распорядителем и держателем которого является Министерство по делам ветеранов Украины.

Проверка правомерности предоставления льгот

Проверка осуществляется путем сравнения параметров информации, полученной от Пенсионного фонда Украины, с информацией из реестров и баз данных по каждому реципиенту, а именно относительно: