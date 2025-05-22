В Украине улучшат условия для получения субсидий: кого это касается

Расходы на коммунальные услуги являются существенной нагрузкой на бюджет каждой семьи. И большие семьи не являются исключением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления правительства, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ .

Минсоцполитики предлагает улучшить условия получения жилищных субсидий таким категориям семей:

детским домам семейного типа,

приемным семьям, в которых хотя бы один ребенок из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, или детей, оставшихся без родительской опеки, устроен на воспитание,

многодетным семьям, в которых на момент обращения и при получении жилищной субсидии проживают трое и более детей, и в которых хотя бы один ребенок находится под опекой/попечительством.

Что предлагается

Для этих семей жилищные субсидии будут предоставляться в случае:

покупки земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, строительных материалов, транспортных средств и т.д;

при наличии жилого помещения, которое принадлежит на правах собственности, ребенку-сироте, ребенку, лишенному родительской опеки;

при наличии у ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, а также ребенка, в отношении которого установлен факт отсутствия родительской опеки и который временно или постоянно устроен в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, на депозитном банковском счете (счетах) средств в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен.

Проектом акта предлагается пересмотреть и актуализировать установленный размер просроченной более трех месяцев задолженности по оплате одной или нескольких жилищно-коммунальных услуг, и установить его на уровне одной минимальной заработной платы по состоянию на начало года,

"Государственная поддержка в виде жилищных субсидий помогает избежать финансовой перегрузки и сосредоточиться на уходе за детьми. Также улучшенные условия субсидирования создают положительный пример для других семей, которые рассматривают возможность создания детского дома семейного типа или взять ребенка в приемную семью, под опеку или попечительство и способствуют популяризации этих моделей воспитания", говорится в документе.