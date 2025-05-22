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В Украине улучшат условия для получения субсидий: кого это касается

Украина, Четверг 22 мая 2025 09:01
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В Украине улучшат условия для получения субсидий: кого это касается Фото: Субсидии в Украине будет получить проще для части семей (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Расходы на коммунальные услуги являются существенной нагрузкой на бюджет каждой семьи. И большие семьи не являются исключением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления правительства, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.

Минсоцполитики предлагает улучшить условия получения жилищных субсидий таким категориям семей:

  • детским домам семейного типа,
  • приемным семьям, в которых хотя бы один ребенок из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, или детей, оставшихся без родительской опеки, устроен на воспитание,
  • многодетным семьям, в которых на момент обращения и при получении жилищной субсидии проживают трое и более детей, и в которых хотя бы один ребенок находится под опекой/попечительством.

Что предлагается

Для этих семей жилищные субсидии будут предоставляться в случае:

  • покупки земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, строительных материалов, транспортных средств и т.д;
  • при наличии жилого помещения, которое принадлежит на правах собственности, ребенку-сироте, ребенку, лишенному родительской опеки;
  • при наличии у ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, а также ребенка, в отношении которого установлен факт отсутствия родительской опеки и который временно или постоянно устроен в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, на депозитном банковском счете (счетах) средств в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен.

Проектом акта предлагается пересмотреть и актуализировать установленный размер просроченной более трех месяцев задолженности по оплате одной или нескольких жилищно-коммунальных услуг, и установить его на уровне одной минимальной заработной платы по состоянию на начало года,

"Государственная поддержка в виде жилищных субсидий помогает избежать финансовой перегрузки и сосредоточиться на уходе за детьми. Также улучшенные условия субсидирования создают положительный пример для других семей, которые рассматривают возможность создания детского дома семейного типа или взять ребенка в приемную семью, под опеку или попечительство и способствуют популяризации этих моделей воспитания", говорится в документе.

Напомним, по данным ПФУ, в январе 2025 года общее количество домохозяйств, получающих льготы и субсидии составляла 2,779 млн. Из них льготы получали 1,216 млн на сумму 2,052 млрд гривен, субсидии - 1,474 млн на 2,779 млрд гривен.

Размеры назначенных субсидий в Украине пересматриваются дважды в год - в марте и августе

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