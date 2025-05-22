В Україні покращать умови для отримання субсидій: кого це стосується

Витрати на комунальні послуги є суттєвим навантаженням на бюджет кожної родини. І великі сім'ї не є виключенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови уряду, розміщений для обговорення на сайті ФПУ .

Мінсоцполітики пропонує покращити умови отримання житлових субсидій таким категоріям сімей:

дитячим будинкам сімейного типу,

прийомним сім’ям, до яких хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або дітей, які залишилися без батьківського піклування, влаштована на виховання,

багатодітним сім’ям, в яких на момент звернення та під час отримання житлової субсидії проживають троє і більше дітей, та у яких хоча б одна дитина перебуває під опікою/піклуванням.

Що пропонується

Для цих сімей житлові субсидії будуть надаватися у випадку:

купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, будівельних матеріалів, транспортних засобів тощо;

за наявності житлового приміщення, яке належить на правах власності, дитині-сироті, дитині, позбавленої батьківського піклування;

за наявності у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також дитини, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування та яка тимчасово або постійно влаштована в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищують 100 тис. гривень.

Проєктом акта пропонується переглянути та актуалізувати установлений розмір простроченої понад три місяці заборгованості з оплати однієї або кількох житлово-комунальних послуг, та встановити його на рівні однієї мінімальної заробітної плати станом на початок року,

"Державна підтримка у вигляді житлових субсидій допомагає уникнути фінансового перевантаження та зосередитись на догляді за дітьми. Також покращені умови субсидування створюють позитивний приклад для інших родин, які розглядають можливість створення дитячого будинку сімейного типу або взяти дитину у прийомну сім’ю, під опіку чи піклування та сприяють популяризації цих моделей виховання", йдеться в документі.