В Украине начнут изымать монету в 10 копеек: что известно

В Украине с 1 октября 2025 года начнется изъятие из обращения монеты номиналом в 10 копеек. Она останется платежным средством, но новые монеты не будут чеканить, а старые будут утилизироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Национального банка Украины.

Отмечается, что соответствующее решение уже принял НБУ. Сейчас монета останется средством для оплаты: их все еще будут принимать торговые сети, сфера услуг и банки. Специально сдавать или обменивать монеты не нужно.

Однако с 1 октября после попадания в банки монеты в 10 копеек больше не будут возвращаться в оборот. Вместо этого они будут изыматься и передаваться в НБУ для перечисления и утилизации.

Банки не будут выдавать монеты на кассе по всем видам наличных операций, и не будут получать таких монет из НБУ. Новые монеты номиналом в 10 копеек не будут чеканить.

Во время безналичных операций округление сумм применяться не будет. Во время наличных операций будет осуществляться округление сумм по следующим правилам:

сумма, заканчивающаяся от 1 до 24 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 25 до 49 копеек, округляется в сторону увеличения до 50 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 51 до 74 копеек, округляется в сторону уменьшения до 50 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 75 до 99 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.

Сейчас в обращении, по данным Нацбанка, находится более 4,1 миллиарда монет в 10 копеек, что составляет 27,4% от общего количества монет в стране. Каждый год нужно поддерживать количество 10-копеечных монет в обращении, при этом какой-либо существенной роли в расчетах они уже не играют.

"Монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги... Решение о постепенном изъятии сократит расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет", - отметили в НБУ.