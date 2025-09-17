ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине начнут изымать монету в 10 копеек: что известно

Украина, Среда 17 сентября 2025 21:51
UA EN RU
В Украине начнут изымать монету в 10 копеек: что известно Иллюстративное фото: монета в 10 копеек (скриншот)
Автор: Антон Корж

В Украине с 1 октября 2025 года начнется изъятие из обращения монеты номиналом в 10 копеек. Она останется платежным средством, но новые монеты не будут чеканить, а старые будут утилизироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Национального банка Украины.

Отмечается, что соответствующее решение уже принял НБУ. Сейчас монета останется средством для оплаты: их все еще будут принимать торговые сети, сфера услуг и банки. Специально сдавать или обменивать монеты не нужно.

Однако с 1 октября после попадания в банки монеты в 10 копеек больше не будут возвращаться в оборот. Вместо этого они будут изыматься и передаваться в НБУ для перечисления и утилизации.

Банки не будут выдавать монеты на кассе по всем видам наличных операций, и не будут получать таких монет из НБУ. Новые монеты номиналом в 10 копеек не будут чеканить.

Во время безналичных операций округление сумм применяться не будет. Во время наличных операций будет осуществляться округление сумм по следующим правилам:

  • сумма, заканчивающаяся от 1 до 24 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек;
  • сумма, заканчивающаяся от 25 до 49 копеек, округляется в сторону увеличения до 50 копеек;
  • сумма, заканчивающаяся от 51 до 74 копеек, округляется в сторону уменьшения до 50 копеек;
  • сумма, заканчивающаяся от 75 до 99 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.

Сейчас в обращении, по данным Нацбанка, находится более 4,1 миллиарда монет в 10 копеек, что составляет 27,4% от общего количества монет в стране. Каждый год нужно поддерживать количество 10-копеечных монет в обращении, при этом какой-либо существенной роли в расчетах они уже не играют.

"Монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги... Решение о постепенном изъятии сократит расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет", - отметили в НБУ.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что НБУ готовит пилотный проект е-гривны - цифровой формы безналичной гривны. Выбор технологического партнера почти завершен. Пилот должен дать данные для принятия решения о масштабном выпуске. Особое внимание уделяется опыту ЕЦБ и цифровому евро. Выпуск е-гривны пока не определен, сначала будет тестирование.

Также мы писали, что в 2025 году банкноты номиналом 1000 гривен стали самыми распространенными по сумме в наличном обращении, составляя почти половину всей гривны. Всего в Украине обращается 2,6 млрд банкнот на 851,2 млрд гривен и 15 млрд монет. Мелких банкнот и монет становится меньше, наибольший спрос среди монет сохраняется на 50 копеек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
Новости
В сети появились слухи о боях в центре Купянска: что происходит на самом деле
В сети появились слухи о боях в центре Купянска: что происходит на самом деле
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре