В Украине начинается отопительный сезон: когда ждать тепло в квартирах

В Украине постепенно начинается отопительный сезон 2025-2026. В большинстве регионов тепло пока подают только в социальные учреждения - детсады, школы, больницы. Жилые дома будут подключать после устойчивого похолодания.
РБК-Украина рассказывает, когда начнут массово подавать тепло в дома украинцев.
В Хмельницкой громаде тепло подали с 1 октября, первыми - школы, садики, лицей и аграрный центр. С 16 октября отопление получат больницы, школы искусств, спортзаведения и жилые дома.
В Луцке тепло пока не подали - решение примут 15 октября. Коммунальщики уже заполняют системы теплоснабжения. Во Владимире с 6 октября отопление получили больницы и соцучреждения, а в Нововолынске - центральная городская больница.
В Днепре коммунальное предприятие "Теплоэнерго" готово к отопительному сезону на 99%. Завершаются последние подготовительные работы на котельных и теплопунктах, в частности обновлено оборудование для экономии электроэнергии и стабильной подачи воды.
В то же время мэр Днепра Борис Филатов призвал отсрочить старт отопительного сезона из-за сложной ситуации в энергосистеме. Он предлагает запустить тепло одновременно по всей стране, чтобы избежать перегрузки сетей, и предупредил, что зима будет непростой.
Отопительный сезон в городе стартует 15 октября. Сначала тепло подадут в школы, детсады и больницы, затем - в жилой фонд. Власти призывают экономить энергоносители из-за ограниченных ресурсов газа.
Ужгород стал первым городом на Закарпатье, где официально начался отопительный сезон. Со 2 октября тепло начали подавать в учреждения образования, здравоохранения, культуры и других бюджетных учреждений. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Богдан Андриив, рекомендовав руководителям включать отопление при необходимости - когда температура воздуха опускается ниже нормы.
В Ивано-Франковске с 10 октября начинают подавать тепло в медицинские, образовательные и внешкольные учреждения, имеющие собственные котельные. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Руслан Марцинкив.
С 13 октября отопление планируют подключать в детсадах и школах, а с 13 по 19 октября - постепенно в жилых домах громады. Полный запуск продлится около трех-четырех недель. Мэр отметил, что включение общих котельных будет зависеть от решений правительства и газопоставщиков и предупредил о возможных технических сбоях во время старта сезона.
В столице с 3 октября начали подключать к отоплению больницы, детсады, школы и другие социальные учреждения - по индивидуальным заявкам.
"Большинство зданий имеют индивидуальные тепловые пункты, что позволяет эффективно регулировать потребление энергии", - отметил мэр Виталий Кличко.
Вопрос подключения жилых домов будут решать с учетом погоды и состояния энергосистемы.
С 1 октября во Львове началось точечное подключение к теплу - первыми его получили медучреждения. На 10 октября отопление подали уже в 285 бюджетных учреждений, однако жилые дома пока остаются без тепла.
Городской голова Андрей Садовый объяснил, что город имеет только половину необходимого лимита газа, поэтому приоритет - социальная сфера. Также во Львове готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям зимой: тестируют альтернативные источники энергии, системы отопления и работу светофоров без электроснабжения.
В Николаеве начало отопительного сезона откладывают для экономии газа. Глава ОГА Виталий Ким сообщил, что сети готовы, но тепло подадут после устойчивого похолодания.
Городской голова Александр Сенкевич отметил, что в городе заменяют теплотрассы и готовят резервные варианты на случай атак по энергетической инфраструктуре.
В Одесской области отопительный сезон начнут, когда среднесуточная температура три дня подряд будет ниже +8°C. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Кипер.
Пока тепло не будут включать - регион готовится к зиме, проверяют пункты обогрева и запасы топлива. Все больницы, школы и детсады обеспечены генераторами, а резерв топлива рассчитан минимум на 5-6 суток работы.
В Кременчуге с 9 октября тепло подали в детскую больницу и перинатальный центр. В Великобудищанской громаде отопление будут включать с 15 октября, в Решетиловской - включили с 10 октября. Для жилых домов тепло появится, когда среднесуточная температура три дня подряд будет +8°C или ниже.
В Ровно уже подключили к теплу несколько медучреждений и детских садов - по индивидуальным заявкам. В Сарненской громаде отопительный сезон начался 10 октября. В Дубно решение о старте отопления будут принимать с понедельника, 13 октября, а в Вараше тепло подают еще с 24 сентября.
В Сумском районе все котельные проверены и готовы на 100%. Как сообщил председатель РГА Михаил Мельник, на случай блэкаутов предусмотрены резервные источники питания и генераторы.
В Тернополе с 3 октября тепло подают в медицинские и образовательные учреждения. В Черткове отопительный сезон стартовал 6 октября, в Подгаецкой громаде - в медучреждениях, а школы подключат после завершения тендеров на газ.
Харьковская область примерно на 98% готова к началу отопительного сезона. Как сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, в первую очередь тепло подадут в социальную инфраструктуру - детсады, школы и больницы. Подключение жилых домов запланировано ориентировочно на 1 ноября, однако сроки могут меняться в зависимости от погоды и ситуации с безопасностью.
Некоторые объекты критической инфраструктуры уже получили тепло. В нескольких громадах отопление подали на модульные котельные, работающие на твердом топливе.
В Херсоне отопительный сезон официально начался 1 октября. Владельцы индивидуального отопления уже пользуются теплом, а жилой фонд и социальные учреждения будут подключать позже. Начальник ГВА Ярослав Шанько заверил, что город готов реагировать на чрезвычайные ситуации.
Отопительный сезон начался 29 сентября - первыми подключили школы, больницы и культурные учреждения. Жилые дома планируют подключать после 15 октября при температуре +8°C и ниже.
Местное "Теплокоммунэнерго" готово подавать тепло с 1 октября. Первыми будут подключать социальные учреждения по решению руководителей.
"Бюджетные учреждения могут включать отопление при необходимости. Относительно массового старта - будем смотреть на погоду", - пояснил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.
В Черновцах отопление пока не включали - его подадут, когда температура опустится ниже +8 °C. Городское "Теплокоммунэнерго" готовит сети и усиливает энергетическую независимость котельных. А в Новоселицкой громаде тепло подали с 1 октября, пока только в бюджетную сферу.
В Чернигове готовность теплосетей к отопительному сезону составляет 99%. Местные власти рассматривают несколько вариантов запуска тепла, в частности с использованием альтернативных источников энергии.
Нежин подготовился на 96% и ожидает общенационального решения по синхронному старту отопительного периода.
Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин утвердил план прохождения зимы, который предусматривает защиту энергетических объектов, создание резервов оборудования и работу антикризисных штабов в регионах для предотвращения блэкаутов. По словам премьера Юлии Свириденко, документ обеспечит согласованные действия всех ведомств во время возможных атак РФ на энергосистему.
Также мы рассказывали, что Кабмин заморозил цены на газ для населения и бюджетных учреждений до 31 марта 2026 года. Тарифы остаются на уровне 7 420 гривен и 16 390 гривен за тысячу кубометров соответственно. По словам Юлии Свириденко, решение должно обеспечить стабильность и предсказуемые тарифы во время отопительного сезона.
При подготовке материала были использованы следующие источники: публикации информационного агентства ITV, Суспільне, vsim.ua, МА АСС, городских советов и областных администраций.