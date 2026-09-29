В Украине начался эпидсезон гриппа и ОРВИ: в ЦОЗ объяснили, сколько он будет продолжаться

Как будут следить за распространением вирусов

Эпидемиологический надзор в Украине работает на двух уровнях. Рутинный надзор охватывает все учреждения здравоохранения и показывает, сколько людей обращаются с симптомами ОРВИ, в каких регионах это происходит и как меняется заболеваемость.

Дозорный надзор работает через сеть из 34 здравоохранительных учреждений в разных регионах. Там регулярно отбирают образцы для исследований, чтобы определить, какие именно вирусы циркулируют, в частности, какие штаммы гриппа.

Нынешний сезон станет десятым годом работы дозорной сети по эпиднадзору за гриппом и ОРВИ в Украине.

Полученные данные позволяют своевременно заметить начало роста заболеваемости, определить его интенсивность и выявить новые или потенциально опасные варианты вирусов.

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Как подготовились к новому сезону

Летом и начале осени специалисты проверяли готовность медицинских учреждений и вирусологических лабораторий к увеличению нагрузки. Также оценивали сбор и передачу данных.

С июля по сентябрь 2026 года специалисты Центра общественного здоровья и ВОЗ провели мониторинговые визиты в учреждения дозорной сети в семи областях и Киеве. Где позволяла ситуация с безопасностью, проверки проводили очно, в других случаях - онлайн.

Особое внимание было уделено готовности системы работать в условиях войны. Речь идет, в частности, о возможных перебоях с электроснабжением, повреждении инфраструктуры, логистических трудностях и кадровых вызовах.

После каждого визита специалисты проходили практическое обучение. В ходе тренингов отрабатывались рабочие ситуации и алгоритмы действий в случае эпидемических угроз.

Какие данные будут использовать

В сентябре ЦОЗ провел ежегодное совещание с участием эпидемиологов, вирусологов, врачей и представителей центров по контролю и профилактике болезней.

Участники проанализировали итоги сезона ОРВИ 2025-2026 годов в Украине и Европейском регионе, обсудили тенденции распространения респираторных вирусов и готовность системы к новому сезону.

Также специалисты рассмотрели метод подвижных эпидемий (Moving Epidemic Method , MEM). Это статистический подход, который по данным предыдущих сезонов помогает определять уровень заболеваемости, что свидетельствует о начале эпидемии и ее интенсивности.

Центр общественного здоровья имеет статус Национального центра гриппа в глобальной системе ВОЗ по эпиднадзору за гриппом. Данные о циркулирующих в Украине вирусах вместе с информацией из других стран используют, в частности, для ежегодного определения штаммового состава вакцин против гриппа.