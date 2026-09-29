В Україні почався епідсезон грипу та ГРВІ: у ЦГЗ пояснили, скільки він триватиме

Як стежитимуть за поширенням вірусів

Епідеміологічний нагляд в Україні працює на двох рівнях. Рутинний нагляд охоплює всі заклади охорони здоров'я та показує, скільки людей звертаються із симптомами ГРВІ, у яких регіонах це відбувається та як змінюється захворюваність.

Дозорний нагляд працює через мережу з 34 закладів охорони здоров'я в різних регіонах. Там регулярно відбирають зразки для досліджень, щоб визначити, які саме віруси циркулюють, зокрема які штами грипу.

Цьогорічний сезон стане десятим роком роботи дозорної мережі з епіднагляду за грипом та ГРВІ в Україні.

Отримані дані дають змогу вчасно помітити початок зростання захворюваності, визначити його інтенсивність та виявити нові або потенційно небезпечні варіанти вірусів.

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Як підготувалися до нового сезону

Улітку та на початку осені фахівці перевіряли готовність медичних закладів і вірусологічних лабораторій до збільшення навантаження. Також оцінювали збір і передачу даних.

Із липня до вересня 2026 року фахівці Центру громадського здоров'я та ВООЗ провели моніторингові візити до закладів дозорної мережі у семи областях та Києві. Де дозволяла безпекова ситуація, перевірки проводили очно, в інших випадках - онлайн.

Особливу увагу приділили готовності системи працювати в умовах війни. Йдеться, зокрема, про можливі перебої з електропостачанням, пошкодження інфраструктури, логістичні труднощі та кадрові виклики.

Після кожного візиту фахівці проходили практичне навчання. Під час тренінгів відпрацьовували робочі ситуації та алгоритми дій у разі епідемічних загроз.

Які дані використовуватимуть

У вересні ЦГЗ провів щорічну нараду за участю епідеміологів, вірусологів, лікарів та представників центрів контролю та профілактики хвороб.

Учасники проаналізували підсумки сезону ГРВІ 2025-2026 років в Україні та Європейському регіоні, обговорили тенденції поширення респіраторних вірусів і готовність системи до нового сезону.

Також фахівці розглянули метод рухомих епідемій (Moving Epidemic Method, MEM). Це статистичний підхід, який за даними попередніх сезонів допомагає визначати рівень захворюваності, що свідчить про початок епідемії та її інтенсивність.

Центр громадського здоров'я має статус Національного центру грипу в глобальній системі ВООЗ з епіднагляду за грипом. Дані про віруси, які циркулюють в Україні, разом з інформацією з інших країн використовують, зокрема, для щорічного визначення штамового складу вакцин проти грипу.