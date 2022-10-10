RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине опасаются уменьшения военной помощи после выборов в Конгресс США, - WP

Фото: В Украине опасаются уменьшения военной помощи после выборов в Конгресс США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцы выражают надежду и некоторые опасения, что парламентские выборы в США в следующем месяце не подорвут потрясающий поток американского оружия и помощи в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Пока американские официальные лица внимательно изучают карты, отслеживающие развитие контрнаступления Украины против России, их украинские коллеги следят за другими событиями в Соединенных Штатах: предстоящими промежуточными выборами в Конгресс.

Неопределенность по поводу будущей американской поддержки усиливается, поскольку опросы общественного мнения предполагают, что республиканцы могут вернуть контроль над Палатой представителей. Некоторые республиканские законодатели и кандидаты выразили недовольство гигантскими суммами помощи, сославшись на конкурирующие опасения по безопасности Китая, внутренние приоритеты и необходимость усиления контроля. Опасения, хоть и предварительные, что американская поддержка может пошатнуться, создают ощущение дополнительного давления в Украине.

"Промежуточные результаты в США являются одним из факторов, которые вызывают у нас беспокойство относительно зимы. Россия может получить преимущество с новым Конгрессом и с шантажирующими их энергетической политикой европейцами. Вот почему нынешнее наступление так важно", - сказал высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Поскольку американские потребители борются с инфляцией и замедлением экономики, опрос показывает, что меньше республиканцев верят, что США отвечают за защиту Украины. Августовский опрос, проведенный Morning Consult, показал, что озабоченность США в связи с войной снижается скорее среди республиканцев, чем среди демократов. Для украинцев этот момент перекликается с ядовитым политическим спором об отказе администрации Трампа в военной помощи Украине.

Чиновники-республиканцы предупредили, что недавнее голосование по расходам не обязательно свидетельствует о значительном сокращении поддержки, отметив, что помощь Украине была лишь одной из статей, финансируемых законопроектом. Они также заявили, что поддержка республиканцев может поддерживать военные успехи Украины или российские зверства и ядерные угрозы.

Напомним, что в Конгресс США внесли законопроекты о признании России спонсором терроризма.

Ранее президент США Джо Байден выступил против признания России государством спонсором-терроризмом .

Также предоставленные США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели, в частности в Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКонгресс СШАВойна в Украине