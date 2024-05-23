В Украине планируют повысить налоги, альтернатив нет, - Гетманцев

Как отметил Гетманцев, одним из дополнительных источников финансирования армии будет повышение налогов.

"Да, нам необходимо повысить и расходную и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников. Мы не можем заимствовать эти средства у партнеров", - пояснил он.

По его словам, сегодня правительство подсчитывает все потребности, которые являются очень большими. Речь идет о не менее 300 миллиардов гривен до конца текущего года.

"Каким образом можно собрать такие деньги? Опять подождем предложения от Кабмина. Но да, их невозможно обеспечить, минуя основные налоги. Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в том числе НДС, ВС и акцизов", - отметил Гетманцев.

Повышение налогов

Как рассказывал министр финансов Украины Сергей Марченко, полгода назад Национальная стратегия доходов не предусматривала повышения налогов на первом этапе. Впрочем, давление со стороны расходов из-за войны демонстрирует то, что реальность является другой.

Также недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает значительное повышение акцизов на топливо. Эксперты объясняли, насколько сильно это может повлиять на цены.