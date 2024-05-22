Как могут вырасти цены на автомобильное топливо с июля: прогноз экспертов

Существенного роста цен на автомобильное топливо в текущем году после повышения акцизов с 1 июля ожидать не стоит.

По их оценкам, цены на бензин и дизельное топливо могут подняться на 1-2 гривне за литр, на сжиженный газ рост может быть больше - до 5-5,5 гривен за литр.

Юрий Гайдай в эфире телемарафона отметил, что рост акциза происходит в рамках выполнения Украиной условий соглашения об ассоциации. Согласно этому документу, до конца 2028 года уровень акциза на автомобильное топливо должен соответствовать этому сбору в странах ЕС. Законопроект про повышение акцизов до 2028 года уже подготовлен Кабмином и передан в Верховную раду.

Гайдай отметил, что размер повышения акциза до 2028 года соответствует минимальному размеру этого сбора в странах ЕС.

Он считает, что после повышения акциза в июле стоит ожидать, что цены на бензин и дизель поднимутся на 1-1,5 гривны за литр, на сжиженный газ - до 5 гривен. Такие же темпы роста цен из-за повышения акциза можно будет ожидать и в последующие годы.

По мнению Гайдая, эффект от роста цен на автомобильное топливо прежде всего заметят те, кто много ездит и автоперевозчики, у которых топливо составляет основную часть расходов. Что касается инфляции, то рост акцизов, по его мнению, существенного негативного эффекта на этот показатель не даст.

Схожий прогноз и у Сергея Куюна. Увеличение налоговой составляющей может привести к росту цены бензина на 1,5 гривны за литр, дизтоплива - 2 гривен, сжиженного газа - 5,5 гривны.

"Но не факт, что такой рост вообще произойдет", - отметил Куюн.

Он обратил внимание на то, что цена топлива из нескольких составляющих.

"Налоговая составляющая значительна, но не самая большая. Основная - это закупочная стоимость, читай, мировая цена. Например, если бы закон стартовал сегодня, то по дизтопливо вообще никто не увидел изменений, потому что здесь цена падает из-за хорошей внешней конъюнктуры", - отметил Куюн в комментарии РБК-Украина.

Эффект от повышения акциза будет более понятен ближе к июлю.

"Все будет зависеть от рыночной ситуации к моменту введения новых акцизов. Если рынок будет падать, по бензину и ДП пройдет незаметно. Если будет расти, почувствуем. Но за март-апрель горючее подорожало на 5 грн/л без каких-либо акцизов, в мае дизель уже сбросил пару гривен. То есть это обыденные колебания, которые многие даже не замечают", - заявил Куюн.