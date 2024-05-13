Раде предложили значительно повысить акцизы на топливо

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект, который предусматривает значительное повышение акцизов на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram .

Он рассказал, что в Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по приближению законодательства Украины к законодательству Европейского союза в части акцизного налога".

В частности, документом предлагается установить следующие ставки акцизного налога:

бензин - 359 евро за тысячу литров;

дизель - 330 евро за тысячу литров;

газ - 277 евро за тысячу литров.

Также законопроект предусматривает график ежегодного увеличения таких ставок с июля 2024 года по декабрь 2027 года.

Какие акцизы сейчас

Отметим, что акцизы пока составляют: