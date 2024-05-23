Реальность иная, чем ожидалось: министр финансов не исключает повышения налогов

Утвержденная полгода тому назад Национальная стратегия доходов не предусматривала увеличения налогов на первом этапе. Но безумное давление со стороны расходов на войну свидетельствует, что реальность иная.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью " Громадському радіо ".

Марченко отметил, что пока хочет избежать ответа на вопрос о повышении налогов, "потому что для того чтобы что-то предлагать, надо это правильно просчитать и дальше быть готовым это защищать".

Он напомнил, что в Национальной стратегии доходов не предполагалось повышение уровня налогообложения на первом этапе. В то же время планировалось усиление роли ключевых администраторов налогов, создание вопросов доверия между бизнесом и властями в вопросе уплаты налогов, в вопросе администрирования налогов.

"Но реальность другая, и то, что полгода назад было очевидно, сейчас не очевидно. И то безумное дополнительное давление, которое мы испытываем с точки зрения необходимости обеспечения военных расходов именно за счет внутреннего ресурса, к сожалению оно есть, и оно должно получить ответы", - сказал Марченко.

По его словам, это должно быть, это должно быть комплексное решение. "Это не может быть одно магическое решение, которое скажет вот давайте мы там повысим военный сбор. Об этом все говорят, потому что он называется военным, поэтому его и нужно повышать, но надо опять-таки понимать последствия", - сказал он.

Марченко также заявил, что увеличение заимствований Минфином также будет иметь последствия, учитывая высокую стоимость обслуживания долга.

"Что последнее было сделано – это мы подготовили пакет изменений по индексации ставок налогов на топливо", – добавил министр финансов.

Повышение акциза

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду законопроекты о повышении акцизов на алкоголь, топливо табачные изделия, чтобы обеспечить дополнительные поступления в госбюджет.

Предлагается установить следующие ставки акцизного налога: на бензины - 359 евро за 1000 литров, на газойли (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ – 277 евро за 1000 литров.

В настоящее время эти акцизы составляют 215,5 евро на бензин, 139,5 евро на дизельное топливо и 70 евро на газ.

В то же время, предусмотрен график ежегодного увеличения таких ставок с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.