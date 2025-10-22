В Украине после массированной атаки РФ начали аварийно выключать свет: какие области в списке

Что говорят в Минэнерго

"Всю ночь враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. Массированная атака продолжается", - сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы.

Сумская область

По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.

По состоянию на 7:45 ГАВ действуют для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей.

"Напомним, графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это - аварийная ситуация", - напомнили в "Сумыоблэнерго".

Полтавская область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 22 октября в Полтавской области получена команда на применение 4 очередей ГАВ.

Кировоградская область

По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Кировоградской области с 07:31 введены в действие графики аварийных отключений.

Черниговская область

В то же время, в Черниговской области продолжают действовать график почасовых отключений.

"Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", - сообщили в облэнерго.

Стоит напомнить, что сейчас ситуация с электроснабжением самая сложная на Черниговщине. Сам город находится в блэкауте.