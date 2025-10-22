В Украине после массированной атаки РФ начали аварийно выключать свет: какие области в списке

В ночь на среду, 22 октября, Российская Федерация нанесла очередной массированный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим в стране начали действовать графики аварийного отключения света.
РБК-Украина рассказывает, в каких областях аварийно начали выключать свет.
"Всю ночь враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. Массированная атака продолжается", - сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.
Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы.
По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.
По состоянию на 7:45 ГАВ действуют для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей.
"Напомним, графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это - аварийная ситуация", - напомнили в "Сумыоблэнерго".
По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 22 октября в Полтавской области получена команда на применение 4 очередей ГАВ.
По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Кировоградской области с 07:31 введены в действие графики аварийных отключений.
В то же время, в Черниговской области продолжают действовать график почасовых отключений.
"Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", - сообщили в облэнерго.
Стоит напомнить, что сейчас ситуация с электроснабжением самая сложная на Черниговщине. Сам город находится в блэкауте.
Этой ночью Российская Федерация нанесла комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Враг применял баллистические и крылатые ракеты, ударные дроны типа "Шахед" а также аэробаллистические ракеты "Кинжал".
Сейчас уже известно, что в Киеве в результате дроновой атаки в городе возникли пожары и известно о жертвах.
А в Полтавской области после атак РФ в ночь на 22 октября повреждения получили объекты нефтегазовой промышленности.
При подготовке материала использовались данные облэнерго и местных властей.