ua en ru
Пт, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько средств было собрано на восстановление "Охматдета": ответ Ляшко

Украина, Пятница 02 августа 2024 16:22
UA EN RU
Сколько средств было собрано на восстановление "Охматдета": ответ Ляшко Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Василина Копытко

На восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая пострадала во время ракетного удара России 8 июля, собрали более 1 млрд гривен.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, на восстановление "Охматдета" поступали следующие суммы:

  • На благотворительный счет непосредственно заведения "Охматдет" - 312 млн гривен.
  • На благотворительный фонд больницы - 378 млн гривен.
  • Через платформу United24 - 320 млн гривен.
  • Правительство выделило из резервного фонда 100 млн гривен.
  • Правительство Литвы выделило 1 млн долларов.
  • Американский бизнесмен и меценат Говард Баффет выделил 11,2 млн долларов (речь идет о поставках именно оборудования на эту сумму, а не средства на счет).

Кроме этого, правительство Германии озвучило намерение выделить 10 млн евро.

Ракетный удар по "Охматдету"

Напомним, 8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В частности, российские террористы атаковали Киев, где под удар попала детская больница "Охматдет".

В результате российской атаки погибли два человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Также были госпитализированы с травмами восемь детей.

Уже на следующий день, 9 июля, Кабмин принял решение начать работу по восстановлению здания "Охматдета" после атаки в ближайшее время. На это выделили 100 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Охматдет Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины
NEWS
Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново
Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке