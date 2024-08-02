Сколько средств было собрано на восстановление "Охматдета": ответ Ляшко

На восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая пострадала во время ракетного удара России 8 июля, собрали более 1 млрд гривен.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина .

Кроме этого, правительство Германии озвучило намерение выделить 10 млн евро.

По словам Ляшко, на восстановление "Охматдета" поступали следующие суммы:

Ракетный удар по "Охматдету"

Напомним, 8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В частности, российские террористы атаковали Киев, где под удар попала детская больница "Охматдет".

В результате российской атаки погибли два человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Также были госпитализированы с травмами восемь детей.

Уже на следующий день, 9 июля, Кабмин принял решение начать работу по восстановлению здания "Охматдета" после атаки в ближайшее время. На это выделили 100 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.