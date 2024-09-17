В Украине после 2022 года восстановили 886 медучреждений, пострадавших от обстрелов РФ
Полномасштабная война в Украине длится более 30 месяцев. За это время РФ повредила и разрушила почти 1700 украинских медучреждений, однако около половины уже восстановлено.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.
Сколько повреждено и разрушено
Согласно информации Минздрава, за более чем два года полномасштабной войны в результате атак врага по Украине было повреждено 1657 медучреждений. Из них 221 объект полностью разрушен, то есть восстановлению не подлежит.
Наибольшие потери заведений здравоохранения зафиксированы в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Относительно временно оккупированных территорий получить информацию о степени разрушения больниц невозможно, отметили в Минздраве.
Кроме того, Украина имеет потери и в автомобилях экстренной медицинской помощи. В частности, российские оккупанты 221 автомобиль уничтожили, 202 повредили и 125 захватили.
Сколько восстановлено
В Минздраве проинформировали, что несмотря на системные обстоятельства и нагрузку на систему здравоохранения Украины, восстановительные работы продолжаются еще с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ.
Так, за более чем два года в разных регионах Украины было полностью или частично восстановлено 886 объектов медучреждений. Из них 533 восстановлены полностью, а 353 - частично.
Речь идет о медицинских учреждениях на деоккупированных территориях, а также получивших небольшие повреждения такие как: выбитые окна, уничтоженные кровли, поврежденный фасад и т.д.
"Больше всего объектов восстановлено в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях", - добавили в Минздраве.
Российский удар ракетой по "Охматдету"
Напомним, одной из самых громких атак за последнее время по медучреждениям, был удар РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.
Тогда в результате российского удара погибло два человека. Еще 32 раненных обратились за медицинской помощью. Кроме того, было госпитализировано 8 детей с травмами.
На следующий день, 9 июля, Кабинет министров Украины принял решение о начале восстановления здание "Охматдет" в ближайшее время. В августе стало известно, что на восстановление было собрано более 1 млрд гривен.
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